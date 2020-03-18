İBB Başkanı ve İstanbul Valisi’nden salgın toplantısı

Corona virüs salgınına karşı İstanbul’da alınan önlemlere ilişkin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Valilikte bir araya geldi.

Salgın önlemlerine ilişkin yapılan koordinasyon toplantısında İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut ile İBB Sağlık Daire Başkanı Önder Yüksel Eryiğit de hazır bulundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yapılan toplantıyı sosyal medya hesabından “İstanbul’da #koronavirüs tedbirlerine yönelik çalışmaları değerlendirmek üzere İBB Başkanı @ekrem_imamoglu ile bir araya geldik. Tedbirleri ne kadar sıkı tutarsak, tehdit o kadar zayıflar” paylaşımı ile duyurdu.