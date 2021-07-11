İBB Bilimsel Danışma Kurulu’ndan kritik uyarı: 1 milyon kişiyi aşacak

Pandemiye karşı alınması gereken tedbirler konusunda uyarılarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Danışma Kurulu, Kurban Bayramı öncesinde bir araya geldi. Kurban Bayramı hazırlıklarının, pandemi tedbirleri kapsamında ele alınması gerektiğini vurgulayan Kurul, tavsiyelerde bulundu.

BAYRAM HAZIRLIKLARINA İLİŞİKİN UYARIDA BULUNULDU

Covid-19 salgını nedeniyle Kurban Bayramı hazırlıklarının daha dikkatli yapılması gerektiğinin belirtildiği açıklamada, “Kurban Bayramı süresince kesilen hayvanların büyük bir Anadolu’dan uzun mesafeler kat ederek yer değiştirmektedir. Genellikle uygun olmayan araçlarla yapılan bu seyahatlerde, araç başına en az 3 kişi seyahat etmektedir. Hayvanlar, yasal olarak kurban satış alanlarına, Kurban Bayramından en erken 15 gün önce alınabilmektedir. Ancak çoğunlukla bu kurala uyulmamakta, Kurban öncesi, süresi ve sonrasını da kattığımızda hayvanlar, satış alanlarında en az üç hafta tutulmakta” denildi.

İSTANBUL’A DİKKAT ÇEKİLDİ

Bayram süresince ülke genelindeki hayvan varlığının yüzde 5’inin Kurban Bayramı’nda kesildiğini belirten Kurul, kesimin kayıtlı ve ya kayıtsız olmak üzere yaklaşık yüzde 8-10’unun İstanbul’da yapıldığını kaydetti.

Açıklamada, “Bu nedenle İstanbul’da alınacak önlemlerin daha da sıkı olması ve denetlenmesi her zamankinken önemli bir hale gelmiştir. Geleneksel kurban alışkanlıkları nedeniyle vatandaşlarımız, kurbanı satın alırken, kesim işlemi yapılırken, ihtiyaç sahiplerine dağıtımı gerçekleştirirken sıklıkla bir arada bulunacaklar. Bu durum insan trafiği arttıracak ve Covid-19’un bulaştırılması açısından önemli bir risk oluşturacaktır” ifadeleri kullanıldı.

‘İNSAN TRAFİĞİ 1 MİLYON KİŞİYİ AŞACAK’

Geleneksel kurban ritüelleri nedeniyle kurban alanlarında denetimi zor insan trafiğine de dikkat çeken Kurul, kurban nedeniyle oluşan insan trafiğinin 1 milyon kişiyi aşacağı tahmin edildiğini belirterek, “Bilindiği gibi, büyükbaş kurbanda, genel olarak birden fazla aile ortak alım yaptığı ve aile bireyleri birlikte kurban seçmeye gittikleri için yukarıda verilen rakam daha da artacaktır. Kesim alanlarında da aynı sorunlar yaşanacak. Üç gün gibi kısa bir süre içinde ve de genellikle ilk gün gerçekleştirilen kesimler insan yoğunluğunu ayrıca artıracaktır. Resmi olmayan alanlarda ve tamamen denetimsiz kesim yapılan yerleri de kattığımızda, kurban nedeniyle oluşan insan trafiğinin 1 milyon kişiyi aşacağı tahmin edilmektedir. Bu insanların eve döndüğünde aile bireylerine teması ile kaçınılmaz olan kurban merasimleri düşünüldüğünde sayı ve riskler katlanmaktadır” ifadelerini kullandı.

ŞEHİR DIŞINDAN GELEN ÜRETİCİ BULAŞ RİSKİNİ ARTIRACAK

Diğer şehirlerden gelen çok sayıdaki üreticinin, bayram sonrası dönüşlerinin bulaş riskini arttıracağını kaydeden kurul açıklamada, “Bu yıl kurbanlık hayvanların İstanbul’a giriş tarihi 5 Temmuz olarak belirlenmiştir. Kurbanlık alanların yapım çalışmaları ise bundan çok önce başlamaktadır. Yaklaşan organizasyonun, Covid-19 tedbirleri açısından değerlendirilmesi, risklerin minimuma indirilmesi için önlemler alınması ve kamuoyunun konuya ilişkin bilgilendirilmesi büyük önem arz etmektedir” dedi.

ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER SIRALANDI

İBB Bilimsel Danışma Kurulu, alınması gereken tedbirleri şu şekilde sıraladı:

* Alınacak önlemlerin temel hedefi, insan trafiğini minimuma indirmek olmalıdır. Bu amaçla, mümkün olduğunca kurbanlıkların farklı şehirler yerine, kendi yetiştirildiği bölgelerde kesime sevk edilmesi için vatandaşlar teşvik edilmelidir.”

* Kurbanlıkların satış için büyük şehirlere getirecek üreticilerin mutlaka aşıları tamamlanmış olmalıdır. Tüm kurban satış yerleri sınırlandırılmalı, tek giriş ve tek çıkışı bulunan alanlar yaratılmalıdır. Girişlerde yurttaşların maske, HES kontrolü ve ateş kontrolü yapılmalı, sosyal mesafeye dikkat edilmelidir.

* Kurban satın alırken kurbanlığın veteriner sağlık raporu mutlaka görülmelidir. Kurbanın sağlıklı olup olmadığını anlamak için gerekirse alanda görev alan veteriner hekimlerden yardım istenmelidir.

* Anadolu’nun çeşitli şehirlerinden gelerek İstanbul’a yerleşmiş olan İstanbullu hemşerilerimiz, kurban ibadetini, memleketinde bir akrabasına veya güvendiği bir hayır kurumuna vekalet vererek gerçekleştirmelidir.

* Özellikle kesimlik hayvanların bulunduğu illerdeki çocuk esirgeme yurtlarına, göçmen kamplarına, yoksul semtlerde yaşayan ihtiyaç sahiplerine bağışlanarak İstanbul’a nakliyat trafiği azaltılabilir.”

2020 YILI RAKAMLARIYLA KURBAN BAYRAMI

2020 yılı Kurban Bayramı’na dair veriler paylaşan Kurul, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi kurban kesim yerlerine 2020 yılı Kurban Bayramı döneminde 10 bin 242 büyükbaş hayvan getirilmiş olup bunlardan 8 bin 94 tanesi satılmış ve 4 bin 430’u belediyemize ait kesimhanelerde kesilmiştir. Küçükbaşlarda gelen hayvan sayısı 2 bin 524, satılan 1 bin 793 ve kesimhanelerimizde kesilen sayı ise 1 bin 793 olarak gerçekleşmiştir” açıklamasında bulundu.

‘KURBANLAR YEREL YÖNETİMLER TARAFINDAN İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRILABİLİR’

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bu kapsamda İstanbul’da yapılacak kesimlerde kurban sahibinin kesim yerine gelmemesi; kurbanın, vekalet verdiği kurum tarafından kesilerek kendisine ulaştırılması önerilmektedir. Kesilen kurbanlar, yasaların ve altyapının elverdiği ölçüde, yerel yönetimler tarafından işlenerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılabilir. Yerel yönetimlerin ihtiyaç sahibi hemşerilerimizin listelerine sahip olması sayesinde, kurban bağışı doğru kişilere ulaşacaktır. Tüm bu önlemler özellikle insan trafiği nedeniyle oluşabilecek bulaşmayı kısmen azaltacaktır.”