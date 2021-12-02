İBB Bilimsel Danışma Kurulu’ndan mutasyon uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bilimsel Danışma Kurulu, kışa girerken artan Covid-19 vakalarına ve yeni mutasyonlara karşı vatandaşları uyardı. Maske, mesafe, hijyen kurallarının sıkı uygulanmaya devam etmesi gerektiğini hatırlatan İBB Bilimsel Danışma Kurulu, artan grip vakalarıyla corona belirtilerini ayırmak için PCR testi yaptırmak gerektiğini vurguladı.

2 yıldır süren corona salgınında toplam vaka sayıları açısından Türkiye, Dünya‘da 6. sırada, Avrupa’da ise 2. sırada yer alıyor.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, her gün ortalama 20 binden fazla kişi hastalanıyor ve 200 civarında yurttaş hayatını kaybediyor. Artan vakalara karşı alınacak önlemleri görüşen İBB Bilimsel Danışma Kurulu, önemli tavsiye kararları aldı.

ENİ VARYANT TEHLİKESİ KAPIDA

İBB Bilimsel Danışma Kurulu; “Kış aylarına girdiğimiz ve yeni bir varyant tehlikesinin kapıda olduğu bu dönemde lütfen kendi çevrenizde önlemlerinizi elden geldiğince alınız.

Biliyoruz ki sağlık kaynaklarının tüm dünyada adil paylaşıldığı, bilimin gereklerine göre başta yaygın aşılama olmak üzere pandemi kurallarına göre davranıldığı bir dünyada pandemiden korunmak, pandemiyi durdurmak mümkündür“ vurgusunda bulundu.

MASKE TAKMAYA DEVAM

İBB Bilimsel Danışma Kurulunun uyarıları şöyle:

-Kapalı alanlarda maske takmaya, mesafeyi korumaya ve havalandırmanın sağlanmasına dikkat edilmeli.

-Maske zorunlu haller dışında çıkarılmamalı, özellikle diğer insanlarla iki metre mesafenin korunamadığı açık alanlarda da titizlikle maske kullanılmalı.

-Kapalı ortamlarda pencerelerin açık olmasına dikkat edilmeli.

-Penceresi olmayan yerlerde havalandırma yüzde yüz temiz hava ile yapılmalı. Bu şekilde havalandırılmayan mekanlarda bulunulmamalı.

RESTORAN VE KAFELERE DİKKAT

-Açık alanı olmayan restoran ve kafelerde kalış süresi kısa tutulmalı, iki metre mesafenin korunmasına özen gösterilmeli.

-Toplu taşıma ve büyük kalabalıklarda mutlaka koruyuculuğu yüksek maske kullanılmalı.

AŞI HATIRLATMASI

İBB Bilimsel Danışma Kurulu aşının zorunluluğuna da dikkat çekti. Kurul, aşı olmayanların da aşılanması halk sağlığının korunması adına sağlanmalı görüşünü dile getirirken, hatırlatma dozunun gerekliliğine de işaret etti. Ayrıca, aşı olmanın yanında maske, mesafe ve havalandırma önlemlerine aynı derecede özen göstermek gerektiği dile getirildi.

PCR TESTİ YAPTIRILMALI

İBB Bilimsel Danışma Kurulu, corona belirtilerinin griple karıştırılmaması için PCR testi yaptırılması önerisinde de bulundu. Kurul, “Kış aylarında grip ve diğer soğuk algınlığı virüsleri Covid-19 hastalığına benzer belirtilere neden olabilir. En ufak şüphe durumunda ya da burun akıntısı, boğaz ağrısı, öksürük gibi solunum yolu enfeksiyonu belirtileri olduğunda, sağlık kurumuna başvurarak PCR testi yaptırılmalı. Pozitiflik durumunda gerekli izolasyon sağlanmalı“ denildi.

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