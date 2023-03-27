İBB, bin 152 torba ayçiçek tohumunun dağıtımına başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbullu çiftçilere yaptığı tarım desteğini, yağlık ayçiçeği tohumu dağıtımıyla devam ettiriyor.

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, kuruma başvuru yapan 681 üreticiye, toplam bin 152 torba tohum dağıtımını, “300 Günde 300 Proje” maratonu kapsamında Çatalca’dan başlattı.

İmamoğlu; Başakşehir, Arnavutköy ve Çatalcalı çiftçilerin yararlanacağı tohum dağıtım kampanyası için düzenlenen törendeki konuşmasına, Türkiye’nin geçmişte tarımsal üretimde kendi kendine yeten ülkelerden biri olduğunu hatırlatarak başladı. İmamoğlu “Acı bir biçimde dışarıya, tahmin edilemez şekilde bağımlıyız. Üretime değer vermezseniz, ithalatı ana bir hat haline getirirseniz, ister istemez böylesi bir duruma düşürürsünüz milletinizi” dedi.

“BU GİDİŞ, GİDİŞ DEĞİL”

Yaşananların, daha fazla yapılaşma ve daha fazla rant uğruna tarım alanlarını gözden çıkaran anlayıştan kaynakladığına vurgu yapan İmamoğlu, “Bu gidişin gidiş olmadığını ve gerçekten bizi sıkıntıya sokacağını hepimizin görmesi lazım. Bu ülkeyi tarımın gücüyle, tarımın bereketiyle yeniden buluşturmak, hepimiz için, geleceğimiz için önemli bir karardır” diye konuştu.

Dünyanın gelişmiş ülkelerinin tarıma yaptığını, Türkiye’nin ise kendi hataları nedeniyle bu alanda gerilediğini kaydetti.

“BÜYÜK BİR ZİHİNSEL DEVRİME İHTİYACIMIZ VAR”

Yakın dönemde meydana deprem felaketinde yaşanan can ve mal kayıplarının yüksekliğinin ana nedenlerinden birinin de tarım alanlarının imara açılması olduğunu belirten İmamoğlu, “Meseleye, ülke ölçeğinde bakarak, şehrimizden başlayıp, bütün ülkenin bu yanlışlardan dönmesini sağlamak konusunda büyük bir yolculuğa, büyük bir dönüşüme, büyük bir zihinsel devrime ihtiyacımız var” dedi. İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü;

“TARIMIN, KIYMETİNİ BİLMEYEN YÖNETİCİLERDEN KURTULMAK ZORUNDAYIZ”

*Bitkisel üretimde, hayvansal üretimde, arıcılıkta, balıkçılıkta faaliyet gösteren 8 bin 226 İstanbul İstanbul’da yaşayan hemşerimle biz de ‘16 milyon İstanbullu için üretiyoruz’ diyen çiftçilerimizle gurur duyuyorum.

*Tarımın, çiftçinin kıymetini bilmeyen yöneticilerden kurtulmak zorundayız. Bu çok net. Bu cennet vatanın en önemli kalemlerinden birisi olmalıdır.

*Tarımın, çiftçinin kıymetini bilmeyen muhtarsa bile, adı siyasi partinin ilçe başkanı bile olsa, belediye başkanı da olsa, büyükşehir belediye başkanı da olsa, bakan da milletvekili de olsa, cumhurbaşkanı da olsa; tarımın kıymetini bilmiyorsa, ona güle güle demek lazım.

“BU İŞİN ŞAKASI YOK; SİZLERDEN DESTEK İSTİYORUZ”

*Tarımda dışa bağımlılıkla mücadele etmeli ve buna son vermeliyiz. Bu işin şakası yok. Bu iş, ‘beka sorunu’ dediğimiz meselelerden birisidir.

*Temennimiz, isteğimiz, memleketimizde tarıma hak ettiği değeri verecek kadrolar olarak, başta Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı seçtirerek ve onun yol arkadaşları olarak bizleri, özellikle 6’lı Masa’nın kıymetli liderleriyle beraber, kocaman bir ekibi bu devrimi başlatmak, demokrasiyi, hak, hukuk, adalet düzenini tekrar ülkemizin her sathına yaymak adına, elbette ki sizlerden destek istiyoruz.

“SÖZÜNDE DURMAYAN BİZ İSEK, GÜNÜ GELDİĞİNDE BİZİ DE GÖNDERİN”

Tarıma destek miktarının Anayasa’nın 21. maddesinde, “gayrisafi milli hasılanın yüzde 1’inden az olmaması gerektiği’ şeklinde güvence altına alındığının altını çizen İmamoğlu, şunları kaydetti:

*Ne yazık ki, bugüne kadar çiftçilerimize hiçbir zaman bu kaynak verilmedi. Hatta bu kaynağın seviyesinin yanına bile yaklaşılmadı. Ben, açıkçası bunu içime sindiremiyorum. Ve çiftçinin hakkını ona vermeyip, bir avuç insana aktarılan bir düzenin varlığına, artık ben tahammül edemiyorum.

*Benim sizlerden tek ricam; siyasetçilerin, yöneticilerin, sizlere verdiği her sözü takip edin. Sözünü tutmayanı da derhal sandıkta cezasını kesin, evine yollayın. Verdiği sözleri tutmayanı, gönderin.

*Bir de hele hele 20 yılı aşkın, 21 yıldır görevinin başında olup, hala ‘-cek, -cak’ diyenler var ise, onları hiç dinlemeyin bile. Biz, 4 yılda ne diyoruz? ‘Yaptık. Yanınızda durduk. Tarımı destekledik.

*Her hususta örnek verebilirim. Ben değil sadece. Ankara’da Mansur Yavaş Başkanım da verir, diğer şehirlerdeki bütün belediye başkanlarımız da verir. Bugün itibariyle o ‘-cek, -cak’ diyenlerin sözlerini bile dinlemeyin.

*Televizyonlarınızı mümkünse ya kapatın ya sesini kısın. Sizi huzursuz etmesin. Sözünde durmayan biz isek de günü geldiğinde bizi de gönderin. Bu kadar net. Siyaset yapan insanların, hizmet yapan insanların, hele hele bizler gibi belediye başkanı, bakan, cumhurbaşkanı gibi, inşallah yarınlarda başbakan gibi, birtakım hususları yerine getirmekle mükellef, devletin yöneticileri, mutlaka sizlere hesap vermek zorundadır.

*Ne olur, hakkınıza bu anlamda sahip çıkın. Bu ülkenin sahibinin siz olduğunuzu unutmayın. Bu ülkenin sahibi, 86 milyon insanımız.

İBB, 4 YILDA ÇİFTÇİLER İÇİN NELER YAPTI?

İBB, 2020 yılında başlattığı destek kampanyasıyla; İstanbullu çiftçilerin girdi maliyetlerini azaltmak, tarımsal üretimden çekilen çiftçilerimizi tekrar tarıma teşvik etmek ve böylelikle tarımsal alanların betonlaşmasını önlemek amacı ile yazlık sebze üreticilerine domates, biber, salatalık, patlıcan ve karpuz fidesi desteği verdi.

2021 yılında bu desteklere; kışlık sebze fidesi, silajlık mısır tohumu, biyolojik mücadele amacıyla sarı tuzak, küçük ölçekli balıkçılarımız için tekne bakım malzemesi ve küçükbaş hayvancılık yapan çiftçilerimize kuzu besi yemi destekleri eklendi. 2022 yılında ise, tüm bu desteklere ilave olarak; yağlık ayçiçeği tohumu, ekmeklik buğday tohumu, damla sulama hortumu ve gübre desteği, mazot, çilek fidesi, büyükbaş hayvan yemi ve arı yemi destekleri ilave edildi.

2023 yılında da tarımsal üretimde su sarfiyatını azaltan, yabancı otlarla mücadeleyi en aza indiren, tarımda ilaç kullanımını azaltan malç naylonu desteği de ücretsiz hizmetlere eklendi. Bu destekler sayesinde; 2020 yılında İBB’ye kayıtlı 693 olan çiftçi sayısı, 2023 yılında bitkisel üretimde 4.506 kişiye ulaştı.