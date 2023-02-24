İBB bina tespiti başvurusu nasıl yapılır, ücretli mi?

İstanbul ve çevresinde beklenen deprem nedeniyle endişe duyan vatandaşlar İBB tarafından gerçekleştirilen bir hizmet olan bina tespiti projesine başvuru yapıyor. Binalarımızın risk durumunu saptayabilmek yapılan “hızlı tarama yöntemi” için başvurular internet üzerinden alınıyor.

İBB BİNA TESPİTİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, ÜCRETLİ Mİ?

İBB bina tespiti uygulaması yaklaşık deprem risk hasar analizlerinin yapılması için ücretsiz olarak başlatıldı.

İstanbul’da “Hızlı Bina Tarama Yöntemi” ile gerçekleştirilen bina inceleme talep İBB resmi internet sayfasından oluşturulabiliyor.

İBB BİNA TESPİTİ BAŞVURU EKRANI

İBB BİNA TESPİTİ NASIL YAPILIYOR?

Bu değerlerin belirlenmesi için ofiste zemin ve depremsellik verilerinin tespit edilmesi;

Kolon sıvasının kaldırılarak beton yüzey sertliğini ölçmek amacıyla beton çekici okuması,

Kolon betonunun sıyrılarak donatı çapı ve korozyon belirlemesi,

Kolon-kiriş ve kat ölçüleri alınarak kat planının çıkarılması,

Duvar tarama cihazı ile kolon-perde donatı aralıklarının belirlenmesi,

Düzensizlik durumlarının ve bina dış ölçülerinin tespiti,

işlemleri yapılarak veri toplanmaktadır. Bu veriler bir algoritma ile analiz edilerek her bina için “deprem güvenlik oranı” tespit edilir. Bu oran ile binaların risk durumlarını ortaya koymak mümkün olacaktır.

Binada yapılan tespitlerden sonra oluşturulan ekip, tamirat işlemlerini gerçekleştirmektedir.

İBB BİNA TESPİTİ BAŞVURUSU NEDİR?

22/04/2006 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan Norm ilke ve standartları çerçevesinde düzenlenen ve Belediye Meclisi’nin 14/06/2006 tarih ve 1038 sayılı Kararı ile 24.06.2006 tarihinde onaylanan organizasyon şeması ile; Belediye Meclisi’nin 13.07.2006 tarih ve 1323-1325-1326-1329-1330 sayılı Kararları doğrultusunda Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı kuruldu.

Daire Başkanlığına bağlı İstanbul Şehircilik Atölyesi Şube Müdürlüğü 26.07.2006 tarihinde “Bina İnceleme ve Güçlendirme Şube Müdürlüğü” olarak kuruldu. 15.05.2009 tarih 252 no.lu Meclis Kararı ile ismi değiştirilerek “İstanbul Şehircilik Atölyesi Şube Müdürlüğü (İŞAT)” adını aldı. 2019 yılında açıklanan Deprem Seferberlik Planı doğrultusunda yapılandırılan Müdürlüğü bina inceleme çalışmalarına başladı.