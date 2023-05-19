İBB dava açtı: İmar Yönetmeliği’nin tartışmalı maddesi için karar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yaptığı değişiklik ile 18 Ağustos 2022 tarihinde Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ne eklenen geçici 5’inci maddenin iptali için İBB’nin açtığı davada karar çıktı.

Kararı sosyal medya hesabından duyuran İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün, daha önce uygulama imar planlarında “ticaret+konut” olarak belirlenmiş alanlar ile “ticaret” veya “merkezi iş alanı” fonksiyonlarında, oran ayrıca belirtilmemişse en fazla yüzde 30 konut üretilebildiğini anlattı.

Değişiklik ile imar planlarında “Ticaret + Konut” olarak belirlenmiş alanlarda ofis-büro olarak yapımına başlanmış, hatta bitip iskan almış yapılarda, konut kullanım oranının yüzde 80’e çıkarıldığını aktardı.

“BİR AVUÇ İNSANIN SORUNU ÇÖZMEK İÇİN KAMUYA EK MALİYET”

Bu düzenlemeye karşı çıktıklarını ifade eden Akgün, şöyle konuştu:

*İmar planlarında belirlenen nüfusun belirsiz bir şekilde katlanacağını, yoğunluğun artacağını, zaten eksik olan altyapı, park, eğitim, sağlık gibi yeni ihtiyaçları doğuracağını, lüks ofislerin, lüks konuta dönüşmesinin merkezdeki konut fiyatlarını arttıracağını, asıl odaklanılması gereken barınma sorununu çözmeyeceğini, rant odaklı bu şehircilik anlayışının kentlerimizi sürekli bir krize soktuğunu, bir avuç insanın sorununu çözmek için kamuya ve vatandaşlarımıza ek maliyetler, zorluklar getireceğini söylemiştik.

İBB Başkanlığı olarak bu olumsuzlukların önünü açan maddenin iptali için dava açtıklarını belirten Akgün “Zaman geçti, buna göre işlemler de yapıldı belki ama yine de Danıştay, gerekçelerimizi haklı bularak, bu yönetmelik değişikliğinin yürütmesini durdurdu” dedi.

Danıştay, yönetmeliğe eklenen geçici 5’inci maddenin mevzuata uygun olmadığına, uygulanması halinde kentsel haklar ve planlama standartları yönünden giderilmesi güç zararların doğmasına yol açacağına hükmederek yürütmeyi durdurma kararı verdi.