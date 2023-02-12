İBB deprem bölgelerindeki faaliyetlere ilişkin verileri açıkladı





İBB’nin konaklama ve gerekli görüldüğü hallerde tahliye hizmeti verecek 2 feribotu İskenderun’a doğru ilerliyor. İstanbulluların, İBB birim ve iştirak şirketlerinin desteğiyle süren yardım kampanyasında yola çıkan araç sayısı 303 tıra ulaştı. Bölgenin çadır, ısıtıcı, konserve gıda ürünleri, termal içlik, hijyen malzemeleri, yetişkin bezi, bebek bakım ve gıda malzemelerine olan ihtiyacı devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), AFAD tarafından koordine edilen arama kurtarma ve insani yardım faaliyetlerine desteğini artırarak devam ediyor. İBB’nin bölgede görevli 2.326 personeli, 1.065 iş makinesi ve hizmet aracı bulunuyor.

965 kişilik teçhizatlı arama kurtarma, acil yardım ve cenaze hizmetleri takımı 78 araç ve iş makinesi ile afet noktasına yollandı. İBB ekipleri 524 kişiyi enkazdan sağ kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

İBB Yardım Kampanyası ile 5 milyonun üzerinde ihtiyaç ürünü bağışı teslim alındı. Toplanan yardımlar 303 tır ile bölgeye sevk edildi. Afetzedelerin temel ihtiyaç malzemelerine gereksinimi devam ediyor.

ALTYAPI, ARAÇ, MAKİNE, TEÇHİZAT ve MALZEME DESTEĞİ

İBB farklı donanım ve yetkinlikte araç ve teçhizat sevkini sağladı. Bu noktalardan Hatay’da 1.500 metrekare barınma alanı, 1.500 metrekare lojistik depo alanı ve 300 metrekare koordinasyon merkezi kuruldu. Revirin kurulumu devam ediyor. Depremzedeler için yapılan çalışmaların satır başları şöyle:

6000 kişi yemek kapasiteli yemek tırı, 15.000 ekmek/gün kapasiteli mobil fırın Antakya’da hizmet veriyor.

61 tır Pet Su Hamidiye bölgeye sevk edildi. 2,8 milyon adet 0.5 litre, 161 bin adet 1,5 lt, 31bin adet 5 lt su gönderildi.

37 tır ile 3 milyon 600 bin adet 50 gr’lık Akdeniz tipi besleyici ekmek, 200 bin adet altın çörek, 61 bin adet bebe bisküvisi bölgeye sevk edildi.

140 kabin mobil tuvalet, 42 adet mobil duş, 5 mobil WC toplam 26 konteyner kuruldu faaliyete alındı.

14 mobil şarj istasyonu, 7 kendinden enerjili aydınlatma direği kuruldu.

3 mobil 12 sabit uydu İBB wifi ile toplam 15 noktada yayın veriyoruz.

11 kişilik bilgi işlem ve telekomünikasyon ekibi Hatay’da çalışmalarına devam ediyor.

107 zabıta personeli ve 15 hizmet aracı bölgeye sevk edildi.

52 kişilik kent temizlik ekibi ve 13 adet İstaç temizlik aracı bölgede hizmete başladı.

7 veteriner bölgede görevlendirildi.

35 mühendis ve teknikeri Maraş’a hasar tespiti çalışmaları yapması için Gaziantep’e gönderdi.

72 kişilik Hızır Acil ve Sağlık Daire personeli, Acil Sağlık Ekibi olarak sahada görev yapıyor.

İSKİ bölgenin su ve kanalizasyon altyapısını incelemek, hasar tespit çalışmalarını yapmak ve onarım ihtiyaçlarını belirlemek üzere 7 kişilik teknik ekibi bölgeye görevlendirdi.

İSKİ bölgenin su ve kanalizasyon altyapısını incelemek, hasar tespit çalışmalarını yapmak ve onarım ihtiyaçlarını belirlemek üzere 7 kişilik teknik ekibi bölgeye sevk etti.

Hatay Samandağ Suphi Güzey ilkokulu içerisinde depremzedeler için kurulan çadırların jeneratörleri kuruldu. Bağlantıları yapılarak çadır içlerine aydınlatma ve priz tesisatları çekildi.