İBB depremzedelerin yaralarını sarmaya devam ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen büyük depremin 9. gününde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 2.952 personel ve 1.179 iş makinesi ve hizmet aracıyla arama-kurtarma, yardım, temizlik ve konaklama gibi hayati hizmetleri, AFAD’ın koordinasyonunda çok sayıda şehirde sürdürülüyor. İBB’nin 514 personeli de bölgede gönüllü olarak AFAD koordinasyonunda çeşitli görevlerle bölgede çalışıyor.

556 KİŞİ ENKAZ ALTINDAN KURTARILDI

İBB İtfaiye Arama Kurtarma Grubu ile İSKİ ve İBB İştirakleri, 556 kişiyi enkazdan canlı olarak çıkardı. Ayrıca AFAD gönüllüsü olarak bölgeye giden personelimiz de 95 kişinin canlı olarak kurtarılmasında çeşitli arama kurtarma ekiplerinde görev alarak destek oldu.

TÜM İMKANLAR DEPREMZEDELER İÇİN

İBB’nin başlattığı yardım kampanyası kapsamında, Yenikapı ve Kartal’da oluşturulan yardım merkezlerinde çalışmalar 24 saat esaslı sürdürülüyor. Yardım kampanyasına bugüne kadar 28 bini aşkın kişi ve kurum bağış yaparak katkı sağladı. Bugüne kadar 16 bini aşkın gönüllü de Yenikapı’daki yardım merkezinde çalıştı.

Deprem bölgesine 401 tırla 6 milyon yiyecek içecek, giyecek gibi birçok ürün gönderildi. Hamidiye Su ile Halk Ekmek’in Akdeniz tipi besleyici ekmeği de depremden etkilenen illere ulaştı. Her gün 1 milyon 400 bin ekmek ile ihtiyaç miktarınca su ulaştırılmaya devam ediliyor.

6.000 kişi yemek kapasiteli yemek tırı, günlük 15.000 mobil ekmek fırını Antakya’da hizmet veriyor. İhtiyaçlar doğrultusunda bölgede mutfak kurulumu ilçe ekipleri ile koordineli bir şekilde değerlendiriliyor.

Hatay’ın Arsuz ilçesine intikal eden 2 tır Espo Antre depolarında Arsuz Kaymakamlığı ve ilçe belediyesi koordinasyonunda dağıtım yapıyor. Ayrıca İBB, Antakya Defne’de Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği lojistik merkeziyle birlikte civar köy ve mahallelere ihtiyaç malzemelerini dağıtıyor.

Bölgeye sağlanan diğer lojistik destekler ise şunlar: 140 kabin mobil tuvalet, 42 adet mobil duş, 5 mobil WC toplam 26 konteyner, 14 mobil şarj istasyonu, 7 kendinden enerjili aydınlatma direği kurulumu, 3 mobil 12 sabit uydu İBB wifi ile toplam 15 noktada yayın hizmeti, 11 kişilik bilgi işlem ve telekomünikasyon ekibi, 52 kişilik kent temizlik ekibi ve 13 adet İSTAÇ temizlik aracı, 7 veteriner hekim, 107 zabıta personeli ve 15 hizmet aracı, arama kurtarma personeline güvenlik desteği, bölgenin su ve kanalizasyon altyapısını incelemek, hasar tespit çalışmalarını yapmak ve onarım ihtiyaçlarını belirlemek üzere 7 kişilik İSKİ ekibi.

İSKİ ekipleri, bölgenin hasarlı altyapısının onarım ihtiyaçlarını tespiti, 95 kişilik kent temizlik ekibi de 28 İSTAÇ temizlik aracıyla şehirde hijyeni sağlamak için görev yapıyor.

Bölgenin çadır, soba, ısıtıcı, konserve gıda ürünleri, termal içlik, hijyen malzemeleri, yetişkin bezi, bebek bakım ve gıda malzemelerine olan ihtiyacı ise devam ediyor.

CAN DOSTLAR DA UNUTULMUYOR

Toplam 4 tane K9 sertifikalı köpeğin arama kurtarma çalışmalarına destek verdiği İBB İtfaiyesi, 14 Şubat’ta duygu dolu bir kurtarma operasyonu daha gerçekleştirdi. Sahipleri vefat eden Royce isimli köpek, yoğun çabaların sonucunda 225 saat sonra canlı olarak kurtarıldı.

Depremde vefat eden Ali Aslan’ın sahibi olduğu köpeği kucağına alan kardeşi Mehmet Aslan’ın itfaiyecilerle diyaloğu gözleri yaşarttı. Abisi Ali Aslan ve ailesinin İzmir depreminin ardından Hatay Samandağ’a yerleştiğini belirten Mehmet Aslan, “İnsanlar göçük altındayken diyemedim abimin kopeği de orada diye, sağ olsun arkadaşlar kurtardı” dedi.

İBB İtfaiyecileri de köpeğin canlı çıkmasının kendilerini çok sevindirdiğini belirterek, “Bütün canlılar bizim için çok önemli. Veteriner arkadaşa muayenesini yaptırdık. Durumu gayet iyiymiş, yemek ve su da verdik. Çok acıkmış” diye konuştu.

İBB, bölgede 7 veteriner bölgede görevlendirildi. Antakya Sevgi Parkında kurulan, ameliyat imkânı da bulunan klinikte veteriner hekimler tarafından hayvanlar tedavi ediliyor. Depremden etkilenen hayvan dostlarımıza Hatay’ın ilçelerinde mama dağıtımı da yapılmaya başlandı.

ÇADIRKENTLER OLUŞTURULDU

İBB; Antakya, İskenderun ve Samandağ’da kurduğu çadır alanları depremzedelere sıcak ve güvenli bir barınma olanağı sağlıyor. İskenderun’da 21, Samandağ’da 15, Antakya’da 64 büyük çadır kuruldu. 110 çadırlık çadır kent de Samandağ Deniz Stadyumu’nda oluşturuldu. 440 kapasiteli 10 tane çadır ise bölgede kurulacak olan Sahra Hastanesinde kullanılmak üzere AFAD’a teslim edildi. Toplam çadır kapasitesini hızlıca 1.000 adede çıkarılacak satın alma yapıldı.

YAŞAM VE REHABİLİTASYON ALANI FERİBOT

Hatay’daki afetzedeler için konaklama hizmeti verecek Orhangazi feribotu İskenderun’da misafirlerini ağırlamaya başladı. Osmangazi gemisi de Mersin, Antalya, İzmir ve İstanbul illere gitmek isteyen insanları tahliye etmek için ilk seferine çıktı.

Yaşam ve rehabilitasyon alanı olarak tasarlanan Orhangazi gemisinde 3 öğün 1.200 kişilik yemek çıkartabilecek mutfak, duş ve tuvaletler, revir ve psikolojik danışma odaları, bir tanker yakıt yer alıyor. Her türlü ihtiyacı karşılayacak şekilde donatılan gemide 1200 kişi misafir edilmeye başladı.

Birçok ince detayın düşünüldüğü gemide kreşten sağlık ve psikolojik danışmanlık hizmetlerine kadar birçok hizmet veriliyor. Cerrah, pediatri, dahiliye ve psikiyatri uzmanları ile psikologların hazır bulunduğu feribot içerisinde, afetten etkilenen çocuklar için oyun alanları da oluşturuldu. Gemide, mürettebat, sağlık personeli, psikolog, şoför, mutfak personeli, güvenlik personeli ve kreş öğretmeni ile toplam 109 personel afetzedelere destek olmaya başladı.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINA DESTEK VERİLİYOR

Hasar tespiti amaçlı; Deprem bölgesine 312 yardım aracı ve 40 konteyner gönderildi. 35 mühendis / tekniker Maraş’a uçakla indi, AFAD yönlendirmesi ile hasar tespiti çalışmalarında Gaziantep’te görev alıyor. 15 şoförlü araç yine AFAD koordinasyonunda hasar tespit çalışmalarında Gaziantep’te görev alıyor.