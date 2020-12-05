İBB doktoru Ümit Erdim Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sağlık Daire Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü hekimlerinden Dr. Ümit Erdem de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. İBB’den yapılan açıklamada, Dr. Ümit Erdem’in bir süredir evinde COVİD-19 tedavisi gördüğü, evinde izolasyon sürecinde iken aniden durumunun kötüleşmesi sebebiyle hastaneye kaldırıldığı ve dün hayatını kaybettiği bildirildi. Erdem’in cenazesi bugün öğlen, Karacaahmet Şehitlik Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığın’da toprağa verildi.

30 CAN KAYBI

Açıklamada, eylül ayı içerisinde Covid-19 nedeniyle vefat eden İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı’nın ardından hayatını kaybeden Erdem ile birlikte; İBB’nin pandemi sebebiyle hayatını kaybeden çalışanlarının sayısının 30’a yükseldiği kaydedildi. 2 bin vaka ve karantinada olan İBB personelinin tedavi süreçlerinin de devam ettiği açıklandı.

ÜMİT ERDEM KİMDİR?

Yaklaşık 30 yıldır İBB’de görev yapan Dr. Ümit Erdem 20 Şubat 1963’te Trabzon – Akçaabat’ta doğdu. Çapa Tıp Fakültesi’nden mezun olan Dr. Ümit Erdem, 1989 yılından itibaren İBB’de hekim olarak görev yapmaya başladı. 2014 yılında İBB Sağlık Daire Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü bünyesinde İşyeri Hekimi olarak görev yapmaya başlayan Erdem, vefatına kadar aynı görevini sürdürdü.