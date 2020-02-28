İBB eğlence etkinliklerini iptal etti

İBB’den yapılan açıklamada, İBB iştirak ve bağlı kuruluşlarının düzenlediği etkinliklerden, konser ve eğlence niteliği taşıyanların iptal edildiği belirtildi.

İptal edilen etkinliklerin; Eğlence yönü ağır basan Şehir Tiyatroları’nda 28-29 Şubat’ta sergilenen oyunlar ve Cemal Reşit Rey Konser Salonu’ndaki 28-29 Şubat ve 4 Mart tarihli organizasyonlar olduğu kaydedildi.

İBB Şehir Tiyatroları’nın 29 Şubat tarihli çocuk oyunlarının ise müzikal bir içerik barındırmadığı için kapsam dışında tutulduğu belirtildi.

Ayrıca İBB’ye bağlı 13 kültür merkezlerindeki konserler ve yetişkin tiyatroları için de sahnelememe karar alındığı, bu salonlardaki çocuk oyunlarının da yine kapsam dışında tutulduğu açıklandı.