İBB, ekmeği 2 liradan satmaya devam edecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, ekmeğe yapılan zamlardan sonra Halk Ekmeğe talebin 3 katına çıktığını belirterek, artan maliyetlere karşı direnerek ekmeği 2 TL’den satmaya devam edeceklerini söyledi.

Birçok ilde vatandaşın temel gıda maddesi olan ekmeğin fiyatı 5 TL’ye kadar çıktı. Maliyetlerin artmaya devam etmesi durumunda ekmek fiyatının sonbaharda 7 TL’ye çıkacağı tahmin ediliyor.

Buna karşın Halk Ekmek büfelerinde ise ekmek artan maliyete karşı 2 TL’den satılmaya devam ediliyor. İBB Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, ekmek fiyatlarındaki artışı SÖZCÜ’ye değerlendirdi.

“DÜNYA’DA EN ÇOK BUĞDAY İTHAL EDEN ÜLKELERİN BAŞINDA TÜRKİYE VAR”

Tarım ve tarım üretiminin ciddi anlamda ithalata bağımlı hale gelmesinin ekmek fiyatlarında artışa neden olduğunu vurgulayan Nama,

“Türkiye’de buğday ekim alanlarının son 20 yılda yüzde 30’u şuan ekilmiyor. Düşünün ki buğdayın ana yurdu Anadolu. Ama bugün Anadolu insanı buğdayı, Meksika’dan, Hindistan’dan, Hollanda’dan, Ukrayna’dan, Rusya’dan alıyor.

Yani temel besin maddemiz olan ekmeğin ham maddesi olan buğdayda net ithalatçı duruma düştük. Dünyada en çok buğday ithal eden ülkelerin başında üzülerek söylüyorum ki Türkiye var. AKP iktidarı öncesi neredeyse buğday ithalatı sıfırken, bugün yıllık 10 milyon ton.

Bu rakam neyi ifade ediyor, bütün Anadolu sathında buğday üretimi 20 milyon ton. Oysa bu ülkenin ihtiyaç duyduğu toplam 1 yıldaki buğday miktarı 30 milyon ton.

Yani ürettiğimizin yarısı kadarını ithal ediyoruz ve her yıl bu ithal oranı daha da çoğalarak devam ediyor. Eğer tarımsal kalkınma planını, önümüzdeki yıllarda devlet politikası haline getirmezsek daha da zor günler bizi bekliyor.” dedi.

“ZAM YAĞMURLARINA DİRENİYORUZ”

“Halk Ekmeğin de zamdan etkilenmemesi mümkün değil” diyen Nama,

“Halk Ekmek her gün 85 kamyonla ekmek dağıtıyor. Günlük 650 bin kilometre yol yapıyor. Bu yolu yaparken bir mazot yakıyorsunuz. Bir yıl önce mazot 7 lirayken bugün 30 küsur, yani 4 katına çıkmışken, Halk Ekmeğin etkilenmemesi mümkün mü?

Un maliyetleri bir yıl önce çuvalı 127 lirayken, bugün 500 lira seviyesinde. Bundan bizim etkilenmememiz mümkün mü? Enerji maliyetleri doğalgaz ve elektrik 4 katına çıktı. Bundan etkilenmememiz mümkün mü? Elbette etkileniyoruz. Ve bu zam yağmurlarına direniyoruz.

Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun ‘ekmekte zam yapmayın, direnebildiğiniz kadar direnin’ talimatı Halk Ekmek yönetimine iletildi. Ancak bu fabrikaların yaşatılması, büyümesi, sonraki yıllarda da halka hizmet edebilmesi için elbette zarar ettirilmemelidir, büyütülmelidir. Biz de bunu yapıyoruz.” dedi.

“BİR SÜRE DAHA EKMEĞİ 2 TL’DEN SATMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Ekmeği 2 liradan satmaya devam edeceklerini vurgulayan Nama, “Bizim ticari ürünlerimiz var. Kafe, restoran, otel, veya catering yani toplu tüketim yerlerinde ambalajlı ürünleri karlı satıyoruz. Halka normal ekmeği de maliyetin altına satıyoruz. Bir süre daha bu zam yağmurlarına direneceğiz. Şu an 2 TL’den satıyoruz. Bir süre daha 2 TL’den satmaya devam edeceğiz. Dayanabildiğimiz kadar da dayanmaya çalışacağız.” şeklinde konuştu.

“ZAMLARDAN SONRA HALK EKMEĞE TALEP 3 KATINA ÇIKTI”

Nama, ekmeğe gelen zamlarla birlikte Halk Ekmeğe olan talebin 3 katına çıktığını vurgulayarak,

“Her gün 3 fabrikamızda toplam 1,5 milyon adet normal ekmek üretiyoruz. Ambalajlı ekmeklerden de 1 milyon adet üretiyoruz. Toplamda 2,5 milyon ekmek üretiliyor. Bize gelen talepler 4 milyona kadar ulaştı. Bu talep özellikle son 3 yılda yoksulluğun daha da belirginleşmesiyle ekmeğe olan ihtiyaç daha da arttı.

Zamlardan sonra halk ekmeğe talep 3 katına çıktı. talep artarak devam ediyor. Talebin 3’te 1’ini ancak karşılayabiliyoruz. Çünkü makinalarımız, fabrikalarımız 24 saat çalışıyor. Tam kapasiteyle çalışıyor. Hadımköy’de temmuz ayında dördüncü fabrikamızı açıyoruz. Bu fabrika Türkiye’nin en büyük fabrikası olacak. Ekşi mayalı, toplum sağlığını önceleyen ekmek üreteceğiz” dedi.