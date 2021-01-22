İBB, geçiş garantisi payını almak için harekete geçti

Yeni İBB yönetimi, bugüne dek devlet tarafından şirkete ödenen bedelin yüzde 10’unun İBB’ye aktarılması için harekete geçti.

3’ücüköprü için sadece 2019’da şirkete yaklaşık 3 milyar TL ödeme yapıldı. Geçiş garantisi payı için İBB 10 Ocak 2020’de Karayolları Genel Müdürlüğü’ne yazı göndererek ödeme miktarını sormuştu. Karayolları, araç sayısı bilgilerini göndermiş ancak ödeme bilgisini özel hukuk sözleşmesi hükümlerine tabi olduğu gerekçesiyle vermemişti.

637.5 MİLYON LİRADAN TEK KURUŞ BİLE AKTARILMAMIŞ

Karayolları’nın rakamlarına göre, 3. köprüden 2016-2019 yılları arasında toplam 637 milyon 569 bin 910 TL geçiş ücreti geliri elde edildi. 2016 Eylül’den yıl sonuna kadar 47 milyon 27 bin 268 TL, 2017’de 166 milyon 341 bin 861 TL, 2018’de 178 milyon 744 bin 196 TL, 2019’da 245 milyon 456 bin 585 TL tahsil edildi ancak İBB’ye tek kuruş gönderilmediği ortaya çıktı.