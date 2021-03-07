İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat AKP’li başkanlara seslendi: Vicdan ve tarih affetmez

19. yüzyılda Sultan Abdülaziz döneminde yapılan Kasımpaşa’daki Divanhane Eski Karakol Binası’nda yol genişletme çalışması yapılacağı gerekçesi ile 2 ay önce başlayan hiltili yıkım çalışmaları sürerken AKP’liler ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında “ihya” tartışması devam ediyor.

AKP’lilerin “Yıkmıyoruz, ihya ediyoruz” savunmasına İBB’den “İhya değil, imha ediyorlar” cevabı verilmişti. Yıkım çalışmasından yeni görüntüler paylaşan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, AKP’li başkanlara sosyal medya hesabından seslendi.

“NEDEN ÖNCE YIKIP SONRA TAKLİDİNİ YAPIYORSUNUZ?”

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve İBB AKP Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu’ya seslenen Polat, şunları söyledi:

* Katarlı oteline yol yapacağız, yıkıp arkada taklidini yapacağız dediniz. Yol projesini iptal ettik, yol da geçmeyecek.

* Neden Divanhane Karakolunu yıkıyorsunuz? Sapasağlam ayakta Osmanlı yapısını önce tamamen yıkıp, sonra taklidini yapıp ihya edeceğiz diyorsunuz?

* Neden ecdad yadigarını önce tamamen yıkıp, sonra taklidini yapıp buna bir de ihya diyorsunuz?

* İhya yok olmuş yapı için yapılır bu yapı ayakta… Esas mesele nedir?

“YABANCI YATIRIMCI MEMNUN OLSUN DİYE TAKLİDİ YAPILAMAZ”

Polat, sözlerini şöyle sürdürdü:

* İstanbul’u tarih ve medeniyet kentidir. Yabancı yatırımcı memnun olsun diye Osmanlı sultanı yapısı yolda kalıyor diye yıkılıp, 10 metre geride taklidi yapılmaz.

* Vicdan ve tarih affetmez… Sultan Abdülaziz tarihi binası yolda kalmıyor, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1868 yılında beri orada olan binanın üzerinden yol geçirmeye çalışıyor.

* Keyfimize göre yol yapıp tarihi bina engel oluyor diye binaları yıkıp, sandalye taşır gibi başka yere taklidini yapacaksak İstanbul’da tarih kalmaz.

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