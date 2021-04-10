İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat paylaştı: Beton Kanal tehdidi altında

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Kanal İstanbul Projesi’nin güzergahında kalan Başakşehir ilçesine bağlı Şahintepe’de bulunan Osmanlı yapısı Azatlı Baruthanesi’nin yıkılmaya yüz tutmuş halini gösteren videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

“RESTORASYON ÇALIŞMALARINA BAŞLIYORUZ”

Videoda, yapının bakımsız ve yıkılmaya yüz tutmuş durumda olduğu görüldü. Polat videoda, “Azatlı Baruthanesi, çok önemli Osmanlı yapısının içler acısı hali… Restorasyon için çalışmalara başlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“BETON KANAL TEHDİDİ ALTINDA”

Polat, paylaştığı videoya, “Burası neresi biliyor musunuz? Burası Osmanlı ecdad yadigarı Azadlı Baruthanesi… Yıkılsın diye yıllardır yetkililer elini sürmedi. Şimdi de Beton Kanal tehdidi altında. Size ne hale geldiğini göstermek için içinden görüntü aldım. Kurtaracağız… #YaBetonKanalYaİstanbul” notunu düştü.

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