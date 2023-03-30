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30 Mart 2023
AnasayfaAlaturka OnlineİBB Hiranur Vakfı'nın kaçak binasını yıktı!

İBB Hiranur Vakfı’nın kaçak binasını yıktı!

Alaturka Online
Alaturka Online

İBB Hiranur Vakfı’nın kaçak binasını yıktı!

Alaturka Online
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Alaturka Online
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