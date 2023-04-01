İBB kazılarında tarihi heykel çıktı

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sosyal medya hesabından Fatih Saraçhane’de Polieuktos kazısında yeni bulunan tarihi eser ile ilgili açıklama yaptı.
Polat yeni bulunan heykel kalıntısının fotoğrafı ile birlikte “Günün en heyecan verici haberi; bu heykeli İstanbul’un göbeğinde, İBB Saraçhane ana binasının karşısında Polieuktos kazısında toprak altından çıkardık. İstanbul’un toprağından tarih fışkırıyor. İBB Miras İstanbul’un tarihini ayağa kaldırmaya devam ediyor” dedi.
İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı’nın “İBB Miras” projesi kapsamında Ayasofya’dan sonra İstanbul’un en büyük bazilikalarından olan Aziz Polyeuktos Kilisesi’nin günümüze ulaşan kalıntılarında, 2020 yılında çalışma başlatmıştı.