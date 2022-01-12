İBB Meclisi birbirine girdi! Meclis başkanı ara vermek zorunda kaldı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nde, AKP’li Muhammet Kaynar’ın daha önceki birleşimde sarf ettiği Bektaşilerle ilgili sözlerinin yeniden gündeme gelmesi üzerine tansiyon yükseldi. CHP Grubu, Kaynar’ı kınayan bir açıklama yaparken, AKP Grubu sözcüleri ise sürçülisan varsa da Kaynar’ın arkasında olduklarını söyledi. AKP’lilerin CHP’lilerin olduğu tarafa doğru yürümesi üzerine karşılıklı laf atmalarla birlikte itişme yaşandı. Oturuma kısa bir süre ara verildi.

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