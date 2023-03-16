İBB Meclisi gerildi, mikrofon kapatıldı

İBB Meclisi’nin mart ayı oturumlarının son birleşiminde CHP’li Meclis Üyesi Fidan Aslan Eroğlu gündem dışı söz alarak 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü hakkında konuştu.

Eroğlu Kadınlar Günü eyleminin yasaklanmasına polis müdahalesine tepki gösterdi. Eroğlu deprem bölgesinde kadınların yaşadığı sorunlara da dikkat çekerek eksiklikleri sıraladı. AKP’li Meclis Üyesi Şeyma Aktaa’nın söz alarak eleştirilere yanıt verdi.

“ÇEYİZ SANDIKLARIMIZI AÇTIK”

Aktaa, AKP olarak deprem bölgesinde kadınlara yaptıkları yardımları anlatarak “Çeyiz sandıklarımızı açtık elimizin emeği diyerek afet bölgesinde kadınlarımızın kız çocuklarımızın yanında olduk. Özel hassasiyetle bohçalar hazırladık. Sadece bir bölgeye değil 11 bölgeyi gezdik. Sosyal medyada köylere ulaşılamıyor deniyordu. Karlı hava koşullarında oralara çıktığımızda devletin oralara ulaştığını gördük. Elimizde olanları da verdik. Sosyal medya üzerinden deprem siyaseti yapılıyor. Kadınların en çok etkilenenler olduğunu biliyoruz. Her ilçede siyaset gütmeden çeyiz sandığını açıp oraya taşıdılar daha bunun ötesi yok” dedi.

“AK PARTİ’NİN 20 YILINA KURBAN OLUN”

AKP döneminde kadınların önünün açıldığını savunan Aktaa “Siz Ak Parti’nin 20 yılına kurban olun” dedi.

Aktaa, 8 Mart’ta yapılan yasaklı eylemlerle ilgili de “Yapılan yürüyüşlerdeki sol tandanslı kadınlara sesleniyorum. Sanki 20 yıl önce ülkede istediği gibi her şeyi yapabiliyormuş gibi…Size sorarlar o zaman tesettürlü hanımların kafalarından çekilip yerlerde sürüklenirken neredeydiniz? O zaman ülkede sol örgüt yoktu her halde? Siz herhalde son 20 yıldır kadın hakları konusunda çalışma yapıyorsunuz?” diye konuştu.

“İKTİDAR OLURSANIZ KADIN DİYE BİR ŞEY KALMAYACAK”

Aktaa şöyle devam etti:

“Sol görüşlü kadın örgütlerine sesleniyorum; yanınızdan PKK’lıları ayırın. LGBTİ’leri ayırın. Sizin iktidarınız olursa 15-20 seneye kadın diye aile diye bir şey kalmayacak. Yine kadını konuşamayacağız. 20 sene önce zaten çalışmasını yapmıyordunuz. İktidar olursanız 15-20 yılda kadın kalmayacak.”

“AKŞENER’E KÜFÜR EDENLERE KARŞI DURDUNUZ MU?”

Aktaa İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında da konuşarak “İYİ Partili hiç kimse ittifak bozulduğu gün genel başkanları Meral Akşener’e edilen küfürler hakkında konuşmadı. O küfürlere o kadar üzüldüm çirkin buldum ve kınıyorum ki.. Biriniz karşı durdu mu sosyal medyada meral hanıma söylenenlere? Kürsüden onu da kınamalı, Meral hanımdan özür dilemeliydiniz küfür eden CHP’liler adına. Biz AK Parti olarak sizin hukukunuz koruruz Meral hanım” dedi.

“CUMHURBAŞKANI HAKARET EDERKEN SAHİP ÇIKSAYDINIZ”

İYİ Parti Grup Sözcüsü Suat Sarı “Şeyma hanımın bize yönelik iyimserlik havası yayması geçmişte bizimle ilgili söyledikleriyle çelişiyor. Sayın genel başkanımızın 6’lı Masa’da yaşadıkları hakkında konuşmaya hakkı yok. Keşke siz Cumhurbaşkanı, genel başkanımıza ‘bunlar daha senin iyi günlerin’ dediği zaman, genel başkanımızın evi basıldığı zaman sahip çıksaydınız. Subliminal mesaja gerek yok. AK Partili yöneticiler sayın genel başkanımıza hakaret ederken bu hanımefendi sahip çıksaydı kendisini alkışlardık” karşılığını verdi.

CHP’li Meclis Üyesi Tuğba Dönmez

“BİZ AKP’NİN RANT SEVDASINA KURBAN OLDUK”

CHP’li Meclis Üyesi Tuğba Dönmez de söz alarak bir ay boyunca kaldığı deprem bölgesindeki izlenimlerini anlattı.

Dönmez “Çok ağır bir şey söyledi ‘Ak Parti’nin 20 yılına kurban olun’ diye. Biz zaten kurban olduk. 20 yıldır Ak Partinin rant sevdasına kurban olduk. Bu organize bir suç. Sadece iktidarı da suçlamıyorum. Ben 1999 deprem çocuğuyum. 1 yıl çadırda yaşadım. Okuluma çadırkentlerden gittim. Depremin ikinci günü çadırımızda çorbamızı içiyorduk. Bugün çok bambaşka bir tablo ile karşı karşıyayız” dedi.

Oturumu yöneten meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, “Dünya kadın günü ile ilgili konuşacaktınız ama konu depreme döndü” diyerek konuşmaya müdahale etti.

“YAĞMUR YAĞAN ÇADIRLARDA DANTELLİ ÖRTÜLERİ NE YAPACAKLAR?”

Dönmez “Herkesin emeği çok değerli ama çeyiz sandığı diyorsunuz. Yağmur yağan o çadırlarda dantelli örtüleri ne yapacaklar. Ne çeyiz sandığından bahsediyor? Bizim gittiğimiz köylerde herkes ‘ilk siz geldiniz’ dedi. Demek ki biz kimsenin gitmediği yerlere gitmişiz. Hiç ulaşılamayan yerlere gitmişiz. Biraz ar, haya, edep. Birazcık ahlak diyoruz” sözlerine AKP sıralarından tepkiler yükseldi.

MİKROFON KAPATILDI

Dönmez “Kadınlar daha enkazlardan çocuklarını almadı. Bir ay boyunca kimsenin ağladığını görmedim. Kadınlar daha ağlayamadı bile acısını yaşayamadı. Yaslarını tutamadılar” diye konuşmasını sürdürdü.

Bu sırada Okul müdahale ederek mikrofonu kapattırdı. AKP’li ve CHP’li meclis üyeleri arasında sözlü tartışma yaşandı, ayağa kalkanlar oldu, tansiyon yükseldi.

Okul “Burayı provoke etmenize izin vermeyeceğim” diye müdahale etti.

Herkesi yerine oturmaya çağıran Okul “Ülke bir felaket yaşadı. Halkıyla devletiyle milletiyle depremzedelere koştuk. Nereden nereye geldik? ‘Ben çok çalıştım, sen az çalıştır, devlet gelmedi’ ithamlarını doğru bulmuyorum. Bütün millet muazzam çalışma yaptı. Devletimizi eleştirilecek bir şey yok, büyük felaket yaşandı. Bunun kavgasının yapılacağı yer de burası değil” dedi.

Salonda tansiyon düştü ve toplantı kaldığı yerden devam etti.