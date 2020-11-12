İBB Meclisinde 39 ilçenin 2021 yılı bütçesi onaylandı

İSTANBUL (AA) – İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, 39 ilçenin 2021 yılı mali bütçesini onayladı.

İBB Meclisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Avrasya Gösteri Merkezinde toplandı.

Meclis 2. Başkan Vekili Ömer Faruk Kalaycı’nın başkanlık yaptığı Meclis toplantısında, ilçe belediyelerin 2021 yılı bütçeleri de ele alındı.

Yapılan oylamalarda 39 ilçe belediyesinin 2021 mali bütçeleri oy birliğiyle kabul edilerek Meclis'ten geçti.

Buna göre, Esenyurt Belediyesi 852 milyon 500 bin lira ile en yüksek bütçeli ilçe belediyesi oldu. Esenyurt'u, 825 milyonla Üsküdar, 800 milyonla Kadıköy, 786 milyon lira ile Başakşehir Belediyesi takip etti.

Küçükçekmece, Pendik ve Şişli belediyeleri de 700 milyon liranın üzerine çıkarak yüksek bütçeli belediyeler arasında yer aldı.

Bütçesi en düşük olan belediye ise Adalar oldu. Adalar Belediyesinin 2021 yılı bütçesi 44 milyon lira olurken, Şile Belediyesinin 120 milyon ve Çatalca Belediyesinin ise bütçesi 159 milyon 960 bin lira oldu.

İBB Meclisi'nden geçen karara göre ilçe belediyeleri ve bütçeleri şöyle:

Belediye 2021 yılı bütçesi (TL)

Esenyurt 852 milyon 500 bin

Üsküdar 825 milyon

Kadıköy 800 milyon

Başakşehir 786 milyon

Küçükçekmece 765 milyon

Pendik 712 milyon

Şişli 700 milyon

Beykoz 698 milyon 500 bin

Ümraniye 654 milyon

Fatih 641 milyon 328 bin

Ataşehir 610 milyon

Eyüpsultan 610 milyon

Beşiktaş 597 milyon

Bakırköy 590 milyon 446 bin

Bağcılar 550 milyon

Kartal 543 milyon

Maltepe 545 milyon

Beylikdüzü 537 milyon 81 bin

Sarıyer 530 milyon 561 bin

Zeytinburnu 530 milyon

Esenler 527 milyon 450 bin

Bahçelievler 519 milyon

Gaziosmanpaşa 483 milyon

Sultangazi 455 milyon 450 bin

Sancaktepe 431 milyon 271 bin

Kağıthane 439 milyon 167 bin

Tuzla 397 milyon 800 bin

Arnavutköy 388 milyon 500 bin

Beyoğlu 380 milyon

Büyükçekmece 375 milyon

Sultanbeyli 370 milyon

Avcılar 365 milyon

Silivri 335 milyon

Çekmeköy 316 milyon

Bayrampaşa 280 milyon

Güngören 262 milyon 100 bin

Çatalca 159 milyon 960 bin

Şile 120 milyon

Adalar 44 milyon