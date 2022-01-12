İBB Meclisi’nde ‘Bektaşi’ gerilimi: Tansiyon yükseldi, oturuma ara verildi

AKP’li Meclis Üyesi Muhammet Kaynar’ın pazartesi günü İBB Meclisi’nde Bektaşi’lerle ilgili sözleri bugünkü oturumda kavga çıkardı. Meclis oturumunda CHP Grubu adına Kaynar’ı kınayan bir açıklama yapıldı. AKP grubu adına konuşan meclis üyeleri de Kaynar’ın sözlerinin “sürçi lisan” olduğunu savunarak “Muhamet beyin arkasındayız” dediler. Açıklamalar sırasında AKP ve CHP’li meclis üyeleri arasında “Yezid” tartışması yaşandı. Meclis üyeleri birbirinin üzerine yürüdü ve oturuma kısa bir süre ara verildi.

Özlem GÜVEMLİ

İBB Meclisi ocak ayı oturumlarının ikinci birleşimi Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde toplandı. Toplantıya İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlık yaptı. Birleşimde, 10 Ocak tarihli meclis oturumunda konut tahsisi ile ilgili bir tartışma sırasında “Tahsislerle ilgili gelen talebin tamamını okumadı. Aynı Bektaşilerin ayet okuması gibi yarısını okuyarak bu işi geçiştirmeye çalışıyorlar…” şeklinde tepki çeken bir konuşma yapan AKP‘li Meclis Üyesi Muhammet Kaynar’ın sözleri nedeniyle kavga çıktı.

Önce CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, grubu adına Kaynar’ı kınayan bir açıklama yaptı. AKP Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz da konuyla ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu‘nun paylaşımı nedeniyle Kaynar’ın sosyal medyada linç edildiğini söyledi.

Kaynar’ın bir dil sürçmesi yaşadığını dile getiren Türkyılmaz “Muhammet bey bir fıkraya, menkıbeye işaret ederek meramını anlatmaya çalıştı. Dil sürçmesine mal bulmuş mağribi gibi atlamanın lüzumu yok. Siz çatlasanız da patlasanız da Muhammet bey hakikatleri söylemeye devam edecek” dedi. Bu sırada CHP’li Meclis Üyesi İnan Güney’in Kaynar’a “Yezid” dediği iddiasıyla tansiyon yükseldi. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Meclis üyeleri birbirinin üzerine yürüdü.

“MUHAMMET BEYİN SÖYLEDİKLERİNİN ARKASINDAYIZ”

Gerilimin yatışmasının ardından AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş söz alarak Güney’e yönelik “Kendisi ihale usulsüzlüğü ile yargılanan bir arkadaş. Onun suçluluk psikolojisi ile bizim grubumuza dönerek ‘siz Yezid’in taraftarısınız, biz Hasan Hüseyin’in taraftarıyız’ dedi. Kimi kast ediyorsa özür dilemesi gerekir. Bu konular siyasi istismar meselesi olmamalı. Muhammet beyin söylediklerinin arkasındayız” şeklinde konuştu. Bu açıklama tepkiye neden olunca oturumu yöneten Okul araya girerek “Muhammet bey özür diledi zaten. Arkasındayız derken onu kast ediyor” açıklaması yaptı.

“ÖZÜRLERİ KABAHATLERİNDEN BÜYÜK”

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da “Muhammet beyin söylediği şaka, bizim söylediklerimiz siyasi istismar oldu. Özürleri kabahatlerinden büyük. ‘Söylediklerinin arkasındayız’ diyorlar. O fıkra; Alevi-Bektaşi’lerin yüzyıllardır hakaret saydığı bir fıkra bunu bilmiyorlar. Siz söylediklerinin arkasında olmaya devam edin biz bütün toplumun haklarını savunmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Meclis başkanı Okul da “Şaka değil sürç-i lisan olduğu söylendi ve özür dilendi zaten” dedi.

OTURUMA ARA VERİLDİ

Gökkuş’un “Yezid” sözü nedeniyle özür dilenmesini tekrar istemesi üzerine Okul “Duymadım ama bu ifadeyi kullandıysanız lütfen özür dileyin” diyerek CHP’li Meclis Üyesi İnan Güney’e söz verdi. Güney “Hiçbir güç bana Muhammet beyden özür diletemez. Meclis üyeliğimi yakarım yine de özür dilemem. Kimse kimsenin inancını sorgulayamaz” çıkışında bulundu. Meclis tekrar gerildi ve meclis üyeleri birbiriniz üzerine yürüyerek tartışmaya başladı. Meclis oturumuna 10 dakika ara verildi. Meclis başkanı Okul, tartışan meclis üyelerini görüşmek üzere odasına çağırdı.

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