İBB Meclisi’nde “cami sattın” gerilimi





İBB Meclisi’ndeki 2022 yılı faaliyet raporu görüşmesi tartışmalar arasında devam ediyor. İftar arasının ardında 21.00 sıralarında tekrar başlayan oturumda söz alan CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, aradan önce yaşanan tartışma hakkında açıklama yaptı.

Balyalı, tartışma yaratan AKP Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz’ın konuşmasında kullandığı “imha edileceksiniz, layığınızı bulacaksınız, Planlama Ajansını trol ordularına dönüştüren, hık deyicisi, engelli eğitimlerini kendilerinin muhtaç olması, yüzsüzlük, pişkinlik” ifadelerini aktarırken AKP sıralarından “doğru” sesleri yükseldi. Balyalı oturumu yöneten meclis 1.başkanvekili Zeynel Abidin Okul’dan müdahale etmesini isteyerek “seviye bu” diye tepki gösterdi. Okul “ meclise yakışan şekilde davranalım” uyarısında bulundu.

“BÖYLE BİR DÜZEYSİZLİKLE MÜCADELE ETMEK ZOR”

Balyalı, Türkyılmaz’ın konuşmasındaki ifadeleri aktarmaya devam etti ve salondan yine “doğru” sesleri yükseldi. Bu sırada Balyalı ile AKP’li Meclis Üyesi Akif Aşıkkutlu arasında sözlü gerilim yaşandı. Balyalı “Siz kendinize yakışanı yapmaya devam edin. Böyle bir düzeysizlikle mücadele etmek zor. Sen bağırırsan ben de bağırırım. Birbirimizin hukuka saygı göstermeliyiz” diye tepki gösterdi.

SIRALARA VURARAK PROTESTO ETTİLER

Daha sonra konuşmasını yapmak üzene AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu kürsüye geldi. O sırada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun salonda olmamasına tepki gösteren Göksu “Birkaç saat önce bu kürsüden demokrasi nutku atan, katılımcılıktan bahseden sözde demokrat İBB Başkanı, meclisten kaçtı” dedi. Bu sözleri CHP’liler sıralara vurarak protesto etti. Göksu “İBB Başkanı’nın konuşmasına cevap vererek başlamak isterdim. Ama CHP’li İBB Başkanı, bu kürsüde ‘ben 4 yıl boyunca çelik çomak oynadım, AK Parti’nin yaptıkları olmasaydı sizin huzurunuzda 1 cümle edemezdim’ dedi. İBB Başkanı’nın sundukları faaliyet diye sunulmaz. Bunlar belediyenin rutin işleridir. İBB Başkanı’nın İstanbul diye gündemi yok. Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olacak ya onun heyecanına kapıldı” dedi.

“CAMİ SATTIN” GERİLİMİ

Göksu’nun konuşması sırasında CHP grubundan meclis üyeleri, kendisinin Esenler ilçesinde cami arazilerini sattığını söyleyerek laf attı. Göksu’nun “Haddini bileceksin, hadsiz. Terbiyesiz. Biz cami satmayız, cami yaparız, siz cami yıkarsınız” sözleri gerilime neden oldu. Meclis üyeleri birbirinin üzerine yürüdü. Oturumu yöneten Okul, oturuma ara verdiğini söyleyerek meclis üyelerinden salonu boşaltmasını istedi. Ancak meclis üyeleri meclisten çıkmadı ve aralarındaki gerilim bir süre daha devam etti. Gerilimin sona ermesinin ardından konuşmasına devam eden Göksu mevzuata göre bu gibi kararların alınabildiğini, İBB’nin de cami ve okul yerlerinin hazineye devrettiğini söyledi.

“YOL OLMAZSA SOĞAN MI KALIR?”

CHP’nin soğan siyaseti yaptığını söyleyen Göksu AKP’nin 20 yıllık iktidarının market raflarına indirgenemeyeceğini belirtti. Göksu, “Bir ülkede savunma sanayi, yol, havaalanı olmazsa orada soğan mı kalır hurma mı kalır hayat mı kalır” dedi. Şeker ve yağ kuyruklarını, 28 Şubat sürecini, 17-25 Aralık sürecini, Gezi olaylarını, 15 Temmuz darbe girişimini anlatan Göksu “Ahır yapılan camiler, kapatılan kuran kursları, ekmek karneler, namaz kıldığı için hapse atılanlar, başörtüsünden dolayı kapılardan kovulanlar var CHP’nin tablosunda” dedi.