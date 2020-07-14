İBB Meclisi’nde Camii tartışması! “CHP SİZDEN ÖNCE CAMİLERE RET VERİYORDU!”

İBB Meclisi bugün toplandı. Toplantıyı yöneten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun faliyet raporu açıklaması öncesinde AKP – CHP ve İYİ Partili üyeler arasında camii tartışması yaşandı. Söz alan AKP’li bir üye, CHP’li üyelerin, Ekrem İmamoğlu geldikten sonra camii yapımlarına ve düzenlemelerine katıldıklarını, önceden bunlara hep ret verdiklerini söyledi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2019 yılının faaliyet raporunu meclise sundu. İmamoğlu “Birçok zorluğa ve beklenmedik kötü sürprizlere rağmen İstanbul halkına birçok alanda başarılı işlere imza attık” dedi. İmamoğlu, her türlü engellemeye rağmen AKP döneminde durdurulan 9 metro hattında inşaatların yeniden başlatıldığını söyledi.

3 aylık salgın arası nedeniyle nisan ayında sunulması gereken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2019 faaliyet raporu, İBB Meclisi’nin temmuz ayı oturumlarının ikinci bileşiminde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından sunuldu.

Sadece 2019 yılını değil Haziran 2020’ye kadar olan dönemin de faaliyetlerini özetlemek istediğini söyleyen İmamoğlu “Zaten 2019 yılının ilk yarısında başka bir yönetim ve yönetim anlayışı vardı. Şimdi başka bir yönetim anlayışı var. 1 yıllık almanak çıkardık, 23 Haziran’da sunum yaptık. Hepinize kitapçık gönderildi. Bence keyif alacağınız ‘çok değerli işler yapıldı’ dedirtecek işler yaptığımızı düşünüyorum. Bazen siyasi prangalar söyletmez ama buradaki çoğu insanın vicdanının o yönde davrandığını düşünüyorum. Birçok zorluğa ve beklenmedik kötü sürprizlere rağmen İstanbul halkına birçok alanda başarılı işlere imza attık” dedi.

İmamoğlu, salgın sürecinde toplamda 860 bin aileye sosyal yardım desteği verildiğini, 560 bin aileye gıda yardım kolisi dağıtıldığını, 40 bin aileye alışveriş kart desteği sunulduğunu, 75 bin aileye nakit, 185 bin aileye alışveriş kart desteği vermeye düzenli şekilde devam edildiğini anlattı.

“Askıda Fatura” uygulamasıyla 180 bin ihtiyaç sahibi ailenin su ve doğalgaz faturasının hayırseverler tarafından ödenmesine aracılık edildiğini kaydetti. Suda yüzde 46’ya kadar indirim yapıldığını ifade eden İmamoğlu, salgın nedeniyle çalışmaya ara vermiş iş yerlerinin su faturalarını 3 ay ertelendiğini hatırlattı.

İmamoğlu, Eminönü – Alibeyköy Tramvay ve Mahmutbey – Mecidiyeköy Metro Hattı’nın 2020 yılında, Rumeli Hisarüstü – Aşiyan Metro Hattı, Dudullu – Bostancı Metro Hattı, Ataköy – İkitelli Metro Hattının ilk kısmının da 2021 yılında hizmete açılacağını duyurdu.

İmamoğlu, 2 yılı aşkın bir süredir tümden durmuş olan 9 metro hattında inşaatların yeniden başlatılmış olduğunu, Kirazlı – Halkalı Metrosu ile Mahmutbey – Bahçeşehir – Esenyurt Metro hatları için kaynak bulma çalışmalarının da sürdüğünü söyledi.

3 BÜYÜK TEHDİT

İstanbul’un karşı karşıya olduğu 3 büyük tehdide karşı yoğun şekilde çalıştıklarını vurgulan İmamoğlu, “Her birimizin, siyasi görüşümüz ve hedefimiz ne olursa olsun bu üç alanda omuz omuza çalışmamız gerek. Çünkü, bu üç alan sadece İstanbul’un değil, tüm Türkiye’nin güvenliğini sarsacak milli alanlardır. Birinci büyük tehdit deprem, ikincisi mülteciler, üçüncüsü Kanal İstanbul” diye konuştu.

ADALAR’DAKİ ELEKTRİKLİ ARAÇLAR

İmamoğlu, Adalar’daki atlı faytonların kaldırıldığını hatırlatarak geçici olarak alınan elektrikli araçlarla ilgili yaşanan izin krizi ile ilgili de açıklama yaptı. İmamoğlu konuyu tekrar valiliğe sunduklarını ve araçların bir iki gün içinde çalışmaya başlamasını beklediklerini söyledi.