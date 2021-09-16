AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ile CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı arasında dosya polemiği yaşandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun borçlanma açıklamalarını hedef alan Tevfik Göksu tartışmaya neden oldu. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #ekremimamoğlu #tevfikgöksu #ibb #doğansubaşı #ibbtv #ibbmeclisi #tartışma #iett #ibbhaber #canlıyayın #siyaset #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online İBB Meclisi’nde ‘dosya’ gerginliği! Tevfik Göksu’dan Ekrem İmamoğlu’na ‘borçlanma’ yanıtı!