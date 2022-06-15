İBB Meclisi’nde ‘Gezi’ gerilimi: O hakaretlerin daha fazlasını hak ediyorlar

İBB Meclisi’nin haziran ayı oturumlarının üçüncü birleşimi meclis 1.Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane’deki İBB Başkanlık binasında toplandı.

Oturumda gündem dışı konuşmalar sırasında salon gerildi. CHP’li Meclis Üyesi Tuğba Dönmez, 5 Haziran Çevre Günü nedeniyle yapmak istediği konuşmaya; Gezi davasından tutuklanan Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman, Can Atalay’ı selamlayarak ve Gezi direnişinde hayatını kaybedenleri anarak başladı. Dönmez “Elbette hukuksuzca yürütülen bu uygulamalar sona erecek” dedi.

ERDOĞAN’IN O KONUŞMASINI GÜNDEME GETİRDİ

Gezi direnişinin 9.yıldönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın yaptığı tepki çeken konuşmaya atıf yapan Dönmez “9’unucu yıl anmasının hemen ardından bu vatandaşların kulakları şu cümleleri duymuştur” diyerek Erdoğan’ın Gezi’ye katılanlar için sarf ettiği “bunlar çürük, bunlar sürtük” ifadelerinin geçtiği cümlenin yazılı olduğu dövizi kaldırdı.

‘BİP’LEYEREK OKUDU

Dönmez “Bu kötü cümleler ve ifadeler bana ait değildir. Ben söyledikten sonra kime ait olduğunu anlayacaksınız” diyerek Erdoğan’ın “Tarihimize Gezi olayları adıyla bir ihanet, bir utanç, bir vandallık vakası olarak geçen hadiselerin 9. yılındayız. Düşünün Dolmabahçe Bezmialem Cami’nin içinde bu eşkıyalar bira şişeleriyle bira kutularıyla bunlar bip… bunlar bip…” şeklindeki tepki çeken cümlesini okudu.

Dönmez “Az önce burada terbiyesizlikle ilgili bir şeyler söylendi. Terbiyesizlik diyorsanız bu tabloya bakın. Benim terbiyem, benim ahlakım bu iki kelimeyi dikkate alıp söyleyecek durumda değil. Bu kürsüde konuşan arkadaşlarımızdan biri bu iki kelimeyi burada kullanmış olsaydı muhtemelen meclis başkanı onu uyarırdı. Bir ülkenin cumhurbaşkanı nasıl vatandaşlarına bu iki kelimeyi söyler bunları nasıl açıklıyorsunuz çok merak ediyorum” diye konuştu.

“AZ BİLE SÖYLEDİ”

Dönmez konuşurken AKP sıralarından tepki geldi. “Az bile söyledi”, “Gezi bu ülkeye 100 milyar zarar verdiler. Otobüsleri yaktılar neyi savunuyorsunuz” sesleri yükseldi.

“DEVLET BÜYÜKLERİMİZİ ZAN ALTINDA BIRAKMAYIN”

Oturumu yöneten Okul, Dönmez’i “Çevre Günü ile ilgili söz verdim. Sizden ricam, meclisi gerici, devlet büyüklerimizi zan altında sözlerden kaçınalım. Burası İBB Meclisi. Gündemi İBB Meclisi dışına taşımayalım. Kavga, kaos ortamına izin vermeyeceğim. Çevre günü ile ilgili konuşmanızı rica ediyorum” diyerek uyardı.

GERİLİM TIRMANDI

Dönmez de “Çevre ile ilgili konuşmama Gezi’yi anmadan yapamazdım. Meclisi germek için bir şey yapmıyorum, bu sözler bana ait değil ben kullanamadım zaten” dedi.

Dönmez Çevre Günü ilgili konuşmasına devam etti. Dönmez geçtiğimiz yaz meydana gelen orman yangınlarına dikkat çekti. Hasankeyf’te yaşananları Moğol istilasına benzetti.

Bu sırada da AKP sıralarından “Ormanları PKK yakıyor. Yüreğin yetiyorsa söyle” tepkisi geldi. Dönmez’in konuşması boyunca tepkiler devam etti, “PKK dışarı” sesleri de yükseldi. Okul sık sık meclis üyelerini uyararak “Bu şekilde devam ederse meclise ara vermek zorunda kalacağız” dedi.

“GEZİ, DARBE GİRİŞİMİDİR”

Tepkiler arasında konuşmasını tamamlayan Dönmez’in ardından AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş söz alarak “CHP’den konuşan hatip arkadaşımız ‘hukuksuz yargı’ dedi, oradaki arkadaşlarına selam çaktı. Türk yargısı bağımsızdır, millet adına karar verir. Yargı süreci de bitmedi. Bu anlayışı kınıyoruz. Gezi arkadaşlar için direniş olabilir, Ama bizim için seçilmiş bir hükümeti yıkmaya yönelik sokak terör hareketi, darbe girişimidir. Yurt dışına kaçan sanatçı bozuntusu var ya ‘mesele 3 ağaç değil’ diye. Çok doğru ifade etmişti. Polis arabaları, belediye otobüsleri yakmak mı ekolojik dengeyi sağlamak. Gezi Parkı’na sidik kokusundan içeri girilmiyordu. Gezi Parkı’nı mahvettiniz” diye konuştu.

“BU LAFLARIN DAHA FAZLASINI HAKEDİYORLAR”

Gökkuş, “Arkadaşınız bir pankart açtı Cumhurbaşkanımızın kullandığı ifadelerle ilgili. Hatırlar mısınız o günlerde Cumhurbaşkanı’na, eşine yaptığınız hakaretleri. O lafları kullananlar o hakaretlerin daha fazlasını hak ediyorlar. Gezi olaylarında kullanılan o hakaretleri sahiplenenlere biz o hakaretleri misli ile iade ediyoruz” dedi.

“AĞAÇLARI BİZ KESTİK, BİZ DİKTİK”

CHP’nin 1950’den beri iktidar olamadığını belirten Gökkuş, “İYİ Partili bir milletvekili ‘sağ cenahtan biri rüyasında CHP’ye oy verdiğini görürse gusül abdesti alır’ dedi. Milletin size bakışı bu. Yol yapılırken havaalanı yapılırken ağaç kesilir. Biz kestiysek, biz diktik. Siz ne yaptınız? 3 yılda kaç ağaç diktiniz? Siz kendi lehinize karar veren mahkemeler istiyorsunuz. Geçti o günler. Türkiye’de artık yargı bağımsız” diye konuştu.

“AK PARTİ’NİN UNUTAMADIĞI İKİ OLAY VAR: GEZİ VE İSTANBUL SEÇİMLERİ”

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da, “Türkiye’de yargı bağımsız değil, siyasallaşmış bir yargı var. Bu nedenle genel başkanımız 15 Haziran’da 5 yıl önce bugün adalet yürüyüşü başlatmıştı. Ak Parti‘nin unutamadığı iki olay var biri İstanbul seçimleri ikincisi Gezi direnişi. 22 yıllık iktidar, iki büyük yenilgisini burada tattı. Gezi bir direniştir, toplumu terörize eden de Ak Parti’nin kendisidir. Biz Gezi ile gurur duyuyoruz” dedi.

O METNİ MECLİS BAŞKANINA SUNDU

Balyalı, Gezi eylemleri ile ilgili meclisin ilk oturumunda AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu’nun CHP’li Meclis Üyesi Süleyman Solmaz için sarf ettiği “Gezi ayaklanmasında Sevr anlaşmasını okumuştu” sözleri üzerine çıkan tartışmayı da hatırlattı.

Göksu, Gezi eylemleri sırasında Ankara’da Taksim Platformu’nun dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ve yetkililerle yaptığı görüşmede sunduğu taleplerden oluşan metine Sevr Anlaşması benzetmesi yapmıştı.

Balyalı, devletin resmi kayıtlarında da bulunun metni meclisi yöneten Okul’a sundu. Balyalı “Devletin kayıtlarında da olan metni size takdim ediyorum. İster okur, ister Göksu’ya iletirsiniz” dedi.

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