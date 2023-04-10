İBB Meclisi’nde görev değişikliği: CHP’nin yeni grup başkanvekili belirlendi

İBB Meclisi Nisan ayı oturumları, Meclis 1’inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane’deki başkanlık binasında başladı.

Milletvekili aday adayı olmak için istifa eden CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı’nın yerine seçilen eski sözcü Tarık Balyalı, görevine başladı. CHP Grubu’nun yeni sözcüsü de Mesut Kösedağı oldu.

Oturumda 12 Nisan Çarşamba günü 2022 yılı İETT faaliyet raporunun, 13 Nisan Perşembe günü de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından sunulacak 2022 yılı İBB faaliyet raporunun görüşülmesi karara bağlandı.

Ayrıca bir yıl boyunca görev yapmak üzere encümen ve ihtisas komisyonu üyelerinin seçimi de yapıldı.

“İBB BORÇLANAMAZ HALE GELDİ”

Oturumda, İBB ve bağlı kuruluşları İETT ve İSKİ’nin 2022 yılı Denetim Raporu görüşüldü. Raporu AKP’li meclisi üyesi Muhammet Kaynar sundu.

Kaynar, İBB’nin bağlı kuruluşları ile birlikte 2022 yılına 91 milyar TL harcama yaptığını, merkezi idareden 43 milyar tahmin edilmesine rağmen 50 milyar 750 milyon TL pay geldiğini söyledi, İmamoğlu göreve geldiğinde 28 milyar TL olan borç miktarının 82 milyara yükseldiğini savundu.

İBB’nin borçlanamaz hale geldiğini iddia eden Kaynar firmalara ödenemeyen hak edişler nedeniyle icralık olduğunu ve 2 taşınmazına haciz konulduğunu söyledi. İBB’ye bağlı şirketlerinden çıkartılan işçilerin sayısı ile ilgili komisyona bilgi verilmemesini eleştiren Kaynar, şirketlerde personel kıyımı yaşandığını yerlerine partizanca alımlar yapıldığını öne sürdü.

İHALELERİ ELEŞTİRDİ

İBB’nin ihalelerini eleştiren Kaynar, rekabeti önleyici şartlar konularak ihalelerin çoğunun tek katılımcı ile gerçekleştirildiğini, ana yüklenicinin taşeronlara daha düşük fiyata iş yaptırdığını, tasfiye edilmiş firmalardan teklif aldığını, yaklaşık maliyetin üzerinde ihale verildiğini savundu. Kaynar, belediyenin tanıtım, reklam, yemek organizasyonu için usulsüz şekilde 1 milyar lirayı geçen harcama yaptığını kaydetti.

“SÜT VERİMLİ DAĞITILMIYOR”

Çocuklara yönelik süt dağıtımının verimli şekilde yapılamadığını iddia eden Kaynar “Sütün dağıtılacağı çanta için 2 milyon liralık harcama yapılmış. Sosyal yardım kartlarına süt ekleseniz dağıtım ve reklam maliyetinden kurtulup 2 kat daha fazla süt dağıtırsınız” dedi. Heykel ve tablo alımlarını da eleştiren Kaynar, bu alımlara 5 milyon TL, Fatih’in madalyonuna da ayrıca 1 milyon TL ödeme yapıldığını söyledi.

“ANTRİKOTLARI KİM YEDİ?”

35 bin kişilik yemek alımı ihalesine de tepki gösteren Kaynar “16 milyon liralık ödeme yapılmış. 2 farklı menü var. Biri standart, biri lüks. Antrikotlu firik pilavı kime ve kimlere ikram edildi? 33 bin kişiye standart, 2 bin kişiye lüks menü satın alınmış” dedi. 2022 yılında personele verilen promosyon ödemelerine ilişkin ihale dosyasının kendilerine verilmediğini söyleyen Kaynar “Başka bir bankanın daha yüksek teklif verdiği konusunda ihbar almıştık. İhbar doğru mu diye ihale dosyasını istedik. 2 kere yazdığımız halde verilmediğine göre bu iddialar doğru” dedi.

“BU SÖYLEM, DEDİKODU”

CHP’li Meclis Üyesi Cemal Sataloğlu, Denetim Komisyonu raporuna muhalefet şerhi düşerek Kaynar’ın iddialarına yanıt verdi. Sataloğlu, mevzuata göre iştirak şirketlerinin personeli ve banka promosyonları ile ilgili komisyonun denetim yapma yetkisinin bulunmadığına dikkat çekti.

Yüksek miktarlı ihaleyi alan yüklenicinin işi, daha ucuza alt yükleniciye yaptırdığı iddiasına açıklık getiren Sataloğlu “Bu yorum külliyen yanlış. Ekap’a bakıp toplama çıkarma yapıp yorum yapamazsınız. 700 bin liralık işi 200 bine yaptırdığı iddiası örneği veriliyor. Oysa işin sadece yüzde 40’ı alt yükleniciye yaptırılmış. Yüklenicinin işin yüzde kaçını dışarıya, yüzde kaçını kendi bünyesinde yaptırdığını ya da işin yüklenici tarafından hangi kısmının nasıl yapıldığını bilmeden yorum yapılamaz. Bu söylem sadece bir dedikodu olarak kalır” dedi.

“SÜT DAĞITIMINA BARİ KÂR ZARAR KISTASI İLE BAKMAYIN”

Süt dağıtımı eleştirilerine de yanıt veren Sataloğlu “Bütün bu yanlış yaptığınız hesapları bir kenara bırakıyorum. Çocuklar için süt dağıtılmasına bari maliyet- fayda, kâr- zarar kıstası ile bakmayın. Çünkü süt dağıtımı sadece bir kargo hizmeti değildir. Halksüt desteği verilen ihtiyaç sahibi ailelerin durumu her ay düzenli olarak takip edilmektedir. Sütün eve getirilmesi yerine süt maliyetinin kartlara yüklenmesi sütün satın alınıp çocuklar için kullanımını garanti etmez. Çünkü çocuklara süt içirme projesinin amacına ulaşılamama riski vardır” diye konuştu.

“FİYATLARI TUTAMAYAN SİZSİNİZ”

Yaklaşık maliyetinin üzerinde verilen ihalelerle ilgili açıklama yapan Sataloğlu ekonomik krize dikkat çekti. Sataloğlu şunları söyledi:

* “Döviz kurunun nereden nereye geldiği belli ama nerelere gideceği belli değil. Sanki İBB bu artışlardan hiç etkilenmiyor, bu fiyat artışlarının ona bir maliyeti yokmuş gibi bir algı oluşturularak yorumlar yapılıyor. Fiyatları tutamayan sizsiniz. Enflasyonu tutamayan sizsiniz. Bunu eleştiri konusu yapanda sizsiniz.

* Eleştiri konusu olan yaklaşık maliyeti hesaplaması yapılırken kur yükselmiş maliyetler değişmiş, dolayısı ile hesaplar alt üst olmuş, teklif veren firmalar sil baştan hesap kitap yaparak fiyatlandırma yapmıştır. Örnek olarak verilen ‘İTÜ-İstinye Füniküler Hattı İnşaat Elektromekanik ve Araç alım’ ihaleli yaklaşık maliyetin çok üstünde teklifler var diye eleştiri konusu yapılmış.

* Yaklaşık maliyetin belirlenme tarihi 04.06.2021, ihale tarihi ise 21.01.2022. Bu süre içinde dolar kuru 8,68 TL ‘den 13,40 TL’lere çıkıyor. Bunu neden dikkate almadan yorum yapıyorsunuz.”

Sataloğlu iddia edildiği gibi tasfiye edilen firmadan teklif alınmadığını, İstanbul Ticaret Odası’nın kayıtlarında yapılan aramada ilk karşılarına çıkan şirketi baz aldıklarını, oysa teklif alınan şirketin başka olduğunu söyledi.

“YEMEK GAZİLERE VE İTFAİYECİLERE VERİLDİ”

“Antrikotları kim yedi?” sorusuna da cevap veren Sataloğlu “2’nci grup yemek hizmeti alımında ihale sürecinde 2 bin adetin sadece 480 adedi kullanılmıştır. Bunun da 180 adedi Muharip Gazilerimiz ve 300 adeti ise B40 zirvesi kapsamında Balkan ülkelerinden İstanbul’u ziyarete gelen itfaiyecilere İstanbul kültür turu düzenlenmiş ve onlar için kullanılmıştır” dedi.