İBB Meclisi’nde İdlib gerilimi!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nin mart ayı toplantılarının ilk birleşimi, Saraçhane binasındaki Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda, İdlib’deki hain saldırının kınandığı ortak bildiri okundu. Grup başkanvekillerinin İdlib’deki saldırıya ilişkin yaptığı konuşmalar sırasında kullandıkları ifadeler gerginliğe neden oldu.

KONUŞMALAR ORTAMI GERDİ

Türk bayrakları ile donatılan meclis salonunda gerçekleştirilen oturumda İdlib şehitleri için saygı duruşunda bulunulduktan sonra İstiklal Marşı okundu.

Ardından siyasi partilerin grup başkanvekillerinin gündeme ilişkin konuşmalarına geçildi. Grup başkanvekillerinin İdlib’deki hain saldırıya ilişkin yaptığı konuşmalar sırasında kullandıkları ifadeler gerginliğe neden oldu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, hükümetin Suriye politikasını eleştirerek, şöyle konuştu:

* Doğru bir siyasal amaç uğruna harp etmek, şehitlerin kanını yerde bırakmamak, bu milletin tarih boyu yaptığı ve sonsuza dek yapmak kudretinde olduğu bir haldir.

* Ancak bizleri üzen ve endişeye sevk eden husus ülkeyi yönetenlerin ne yapmak istediklerini hala anlayamamış olmamızdır.

* Mevcut iktidar; iktidarının devamı ve bekası için bir gün ABD ile dost, bir gün Rusya ile dost, ertesi gün başka bir ittifakın parçası olabilen bu gündelik siyasal manevraların, zikzakların maliyeti milletimize sadece şehit haberleri olarak geri dönmektedir.

“VATAN HAİNİ NEREDE?”

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu da konuşmasında hem Özkan’ı eleştirdi hem de CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’a yönelik sözlerine tepki gösterdi. Göksu konuşmasında, “Suriye’de İdlib’de ne işiniz var” diye soranların “vatan hainliği” yaptığını savundu.

Göksu, şunları söyledi:

* Bu toprakların ruhu ve değerleriyle uzaktan yakından ilgisi olmadığını ortaya koyan CHP Grup Başkan Vekili şahsın, ülkemiz için büyük bir İstiklal ve istikbal mücadelesi veren, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan için sarf ettiği ve aslında tam da kendisini tanımladığı; o çirkin ifadeleri bu mecliste tekrar tekrar kendisine iade ediyorum.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın isim vermeden, ülkemize ihanet edenlerden bahsederken kullandığı sözleri üzerine alan bu seviyesiz şahsın davranışı, ‘vatan haini’ denildiğinde ‘burada’ diye ayağa kalkan bir psikolojinin sonucudur.

MECLİS ÜYELERİ BİRBİRİNİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İBB’ye ait binanın Beyoğlu Belediyesi’ne tahsis edilmesine yönelik “eşkıyalık” değerlendirmesine de tepki gösterdi.

İmamoğlu’nun öfke kontrolü sorunu olduğunu savunan Göksu, “Özellikle haksız olduğu konularda öfkesini kontrol edemiyor. Bu tutumda hem ‘zihinsel’ hem ‘ahlaki’ bir sorun var. Haksız ve nezaketsiz bir şekilde eşkıyalıkla, gasp etmekle itham etmesi demokrasi anlayışının tezahürüdür” dedi.

Göksu’nun konuşması sırasında sözlü sataşmalar meclisi gerdi. Meclis üyeleri ayağa kalkarak birbirlerinin üzerine yürüdü. Tartışma bir süre daha devam ettikten sonra sona erdi. Göksu konuşmasında, İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını okudu. Bu sırada tüm meclis üyeleri tek tek ayağa kalkarak hep bir ağızdan marşa eşlik etti.

“MİLİTANLIK SUÇLAMASI”

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da söz alarak İBB 1. Meclis Başkanvekili Zeynel Abidin Okul’u tarafsız davranmamakla suçlayarak, “Yapılan hakaretlere göz yumuyor, müdafada bulunanları da engelliyorsunuz. Meclisi, militan gibi yönetiyorsunuz. Bu mecliste geçmiş dönemde daha sert tartışmalar yaşandı. Meclisi yöneten AKP’li Başkanvekilleri’ni böyle itham etmedik. Çünkü adaletli davranmaya çalıştılar. Meclisin provake edilmesine izin veriyorsunuz” dedi.

Okul da “Bir Meclis Başkanı’nı tehdit edemezseiniz. Bu sizin şahsi fikriniz. Hassasiyetle davranacağım konusunda şüpheniz olmasın.” karşılığını verdi.

‘ANDIMIZ’I KALDIRANLAR MI BİZİ SUÇLAYACAK?’

İYİ Partili İbrahim Özkan tekrar söz alarak “vatan hainliği” suçlamasına tepki gösterdi ve “Vatan hainliği suçlamasını okul kitaplarından ‘Bayrak’ şiirini, ‘Andımız’ı kaldıranlardan mı duyacağız? Oslo sürecini başlatıp, Habur’da mahkeme kuranlardan mı duyacağız. Biraz omurgalı olun. Bizi vatan hainliği ile suçlamak ne haddiniz ne hakkınız” dedi.

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‘ŞEHİTLER NASIL ANILMAZ GÖSTERDİK’

CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı tartışmalar üzerine söz alarak şu ifadeleri kullandı:

* Hep beraber burada şehitler nasıl anılmaz göstermiş olduk.

* Bir Meclis Grup Başkanvekili siyasi karşıtına ‘vatan haini’ dedi.

* Kime vatan haini denir? Askere silah çekene vatan haini denir.

* Siyasi karşıtlarından vatan haini olarak söz edene vatan haini denir.

* AKP Grup Başkanvekili emperyalizmden bahsediyor.

* İngiliz gemisiyle ülkeden kaçan bizim dedelerimiz değildi.

* Bizim partimizin kurucu lideri hakkında sizin takipçisi olduğunuz kişiler idam kararı çıkardı.

Subaşı, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile ilgili tartışma için de “Sizin Genel Başkanınız ağzına geleni söylüyor. Özkoç, aynısını iade etti. Bu konu Ankara’da konuşulsun, biz kendi gündemimize bakalım” şeklinde konuştu.

“BU NE PİŞKİNLİK?”

Subaşı, İmamoğlu’nun “eşkıyalık” benzetmesine yönelik eleştirilere de “Ekrem Başkan kimsenin şahsı ile ilgili bir şey söylemedi. Bir hareketi, bir fiili yargıladı. Bize ‘vatan haini’ deyince hakaret olmuyor, ‘eşkiyalık’ deyince hakaret olmuyor. Bu ne pişkinliktir?” yanıtını verdi.

VAHDETTİN’İN TORUNLARI TARTIŞMASI

Mecliste “milliyetçilik” tartışması da yaşandı.

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, “Memleketi kim ne kadar seviyor yarışması doğru değil. Ama biz Mustafa Kemal’in çocuklarıyız. Vahdettin’in torunları değiliz” dedi.

Meclis 1. Başkanvekili Okul da, “Partiler üstü bir şey söyleyeyim: Ben de Vahdettin’in torunuyum. Zor zamanlardan geçildi, hepsine sahip çıkmak gerek” şeklinde konuştu.

Göksu ise “İstanbul, sizlerin geçmişini reddettiği ecdadın eseridir. Ben kimseye de vatan haini demedim. Vatan hainliği ile ilgili bir cümle söyleyince sesin çıktığı yere bakın. Mehmetçiğin füze attığı Esad mevzilerinden ses gelmesi gerekirken buradan geliyor” ifadelerini kullandı.

Subaşı da Meclis Başkanvekili Okul’a, “Vahdettin’in Mustafa Kemal’in idam kararı altında imzası var. Hem Vahdettin’in hem Mustafa Kemal’in çocuğu nasıl olabiliyorsunuz?” diye sordu.

Okul “Ben bütün atalarıma sahip çıkıyorum. Farklı devirlerde farklı şartlarda mücadele etmişler” yanıtını verdi.

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