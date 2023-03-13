İBB Meclisi’nde ilk adaylık istifası

14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek seçimler öncesinde milletvekilliği aday adaylığı süreci başladı.

İBB Meclisi ve Maltepe Belediye Meclisi’nin AKP’li üyesi olan Kızılay İstanbul Şube Başkanlığı görevini de yürüten Kadem Ekşi milletvekili aday adayı olmak üzere meclis üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Ekşi, İBB Meclisi’nin mart ayı oturumlarının ilk birleşiminde yaptığı açıklamada “4 yıllık bir çalışma dönemi içerisinde canlı bir dönemi yaşadık. Bildiğimiz konularda katkı sunmaya gayret ettik. Bilmediğimiz konularda sizlerden faydalandık. Bugün itibariyle meclis üyeliğinden istifa ettik. Yeni bir döneme doğru düşünce ve hayallerimiz var. Çok güzel bir çalışmayı hep birlikte yaptık. İyi ki bu çalışmaları yapmışız. İyi ve güzel işleri hep birlikte yaparak devam edeceğiz. Tüm meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Ekşi, istifa dilekçesini meclis başkanlığına sundu. Oturumda Ekşi’den boşalan Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu üyeliğine de AKP’li Meclis Üyesi Rüstem Dindarol seçildi.

“İNTERNETÇİ ABİ” SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Kamuoyunda “İnternetçi abi” olarak tanınan İYİ Partili İBB Meclis Üyesi Dr. Taylan Yıldız da sosyal medya hesabından “Her şartta, seçtiğiniz yolu yürümek için elimden geleni yapacağım. Gençlerin masada olduğu bir Türkiye için çalışmaya devam” paylaşımı ile milletvekili aday adayı olmaya karar verdiğini duyurdu.

Taylan henüz meclis başkanlığına istifa dilekçesini sunmadı. 16 Mart Perşembe gününe kadar devam edecek olan meclis oturumlarında milletvekilliği aday adaylığı için başka isimlerin de meclis üyeliğinden istifa etmesi bekleniyor.