İBB Meclisi’nde küfür gerilimi!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun başkanlık ettiği şubat ayı oturumlarının ilk bileşiminde “küfür” gerginliği yaşandı. İlk gerginlik İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan’ın konuşması üzerine çıktı.

Özkan konuşmasında Ümraniye’de Trabzonlu Bürokratlar ve İşadamları Derneği’ne daha önce tahsis edilen Orman Bakanlığına ait arazide bulunan tesisin tahsisinin Ümraniye Belediyesi tarafından iptal edilmesine tepki gösterdi.

Özkan, seçim döneminde Pontus iftirasına gereken yanıtı verdikleri için Trabzonluların cezalandırıldığını, bu kararın arkasında Cumhurbaşkanı’nın olduğunu iddia ederek “Bu konuda Cumhurbaşkanı’na tavsiyede bulunmak istiyorum” deyince gerginlik çıktı.

AKP grubu “Kim oluyorsun da Cumhurbaşkanı’na tavsiyede bulunuyorsun” diye tepki gösterip sıralara vurarak Özkan’ın konuşmasını protesto ettiler.

DEPREM TARTIŞMASI

Daha sonra gündem dışı söz alan AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu kürsüdeki konuşması sırasında bu konuya değinerek “Ümraniye Belediyesi’nin milletin hizmetine açtığı parkı fitne için kullanıyorlar. Bu ülkenin küresel düşmanlarının tetikçiliğini yapıyorlar” diyerek kendisinin kimseye “Pontus” demediğini söyledi.

Deprem hazırlıkları ile ilgili de konuşan Göksu, bütün hazırlık çalışmalarının AKP döneminde yapıldığını, CHP döneminde hiçbir çalışma yapılmadığını söylerken bir gerilim daha çıktı.

Karşılıklı sözlü sataşmalar sırasında AKP’li bir meclis üyesi İmamoğlu’na “kayak nasıldı” diye göndermede bulundu. Bu sırada İmamoğlu’nun meclis üyesine küfür ettiği öne sürüldü.

İddiayı Göksu’nun konuşmasının ardından söz alan AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş gündeme getirdi. İmamoğlu’nun meclis üyesine küfür ettiğini öne sürerek özür dilemesini istedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da “Şahsıma yönelik ifadeleri yanlıştı, benim onu muhatap almam da yanlıştı. Grupla alakası yok, şahsı ile alakası var. Kendisi ile yüz yüze görüşeceğim” dedi.

“MECLİSİ TERK EDERİZ”

Göksu, İmamoğlu’ndan özür beklediklerini ifade ederek aksi takdirde AKP grubu olarak meclisi terk edeceklerini söyledi.

AKP’li Meclis Üyesi eski meclis 1. Başkanvekili Göksel Gümüşdağ da “Lütfen siz meclis üyesi arkadaşımızla aranızdaki anlaşmazlık için en azından üzüntünüzü belirtin. Yoksa iş başka bir boyuta geliyor, şık olmuyor. AKP grubunun meclisi terk etmesi de yanlış” ifadelerini kullandı. İmamoğlu da “Tabii ki üzüntümü dile getiriyorum. Kendisiyle baş başa konuşmak istediğimi yeniden dile getiriyorum” açıklaması yaptı ve Göksu, “Sayın Başkanın üzüntüsünü dile getirmesini özür olarak kabul ediyoruz ve toplantıya devam ediyoruz” diyerek meclisi terk etmekten vazgeçti.

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