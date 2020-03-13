İBB Meclisi’nde literatüre yeni bir kavram girdi: Ara cinsiyet

İBB İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü’nün Sosyal Hizmetler ve Bağımlılıkla Mücadele Daire Başkanlığı’na bağlı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Şube Müdürlüğü kurulması ve bazı müdürlüklerin adının değiştirilmesi teklifi İBB Meclisi mart ayı oturumlarında gündeme geldi. Teklif, AKP ve MHP grubunun oyları ile reddedildi. Teklife ilişkin raporun oylanması öncesinde mecliste ilginç bir tartışma yaşandı.

“KENDİMİZİ REDDEDİYORUZ”

Söz alan CHP’li Meclis Üyesi Figen Karahan, teklifin reddedilmesine tepki göstererek “Daha önce de komisyon kurulması reddedildi. Aslında kendimizi reddediyoruz. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin beşincisidir toplumsal cinsiyet eşitliği. Kadın ve kız çocuklarının güçlendirilmesini kapsar.” dedi

İBB’nin 2015 yılında New York’a gidip bu konudaki uluslararası anlaşmaya imza attığını hatırlatan Karahan, “Altında imzası olan bir anlaşmayı reddeden bir tavır sergiliyoruz. Bakanlığın kalkınma hedefleri arasında da yer alıyor. Bir de sokakta yaşanan bir gerçeklik var. Mesela Ayşegül Terzi şortunu giyinip otobüse bindiğinde tekme tokat saldırıya uğraması da toplumda yaşanan cinsiyet eşitsizliğidir. Bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

“ARA CİNSİYET MESELESİ”

Hukuk Komisyonu’nun AKP’li Başkanı Muhammed Kaynar, toplumsal cinsiyet eşitliği kavramının kadınla ilgili bir kavram olmadığını belirterek şu ilginç çıkışı yaptı: “Burada bir şey saklanmaya çalışılıyor. Kadın erkek meselesi ile ilgili değil isteyen bu konuda teknik inceleme yapabilir. Aynı rapor içinde Kadın Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü isminden ‘kadın’ ifadesi çıkarılarak Çocuk ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü haline getiriliyor. Toplumsal cinsiyet ile neyi savunduklarını şöyle ifade edeyim ‘ara bir cinsiyet’ meselesi var ya… Yani kadın ve erkek meselesi dışında bir mesele. Saklamaya çalıştıkları şey bu.”

GÖKKUŞAĞI RENKLERİNE BÜRÜNEREK…

Kaynar “İstanbul’da birkaç defa teşebbüs edilip de yapılamayan eylemler oldu biliyorsunuz. Gökkuşağı renklerine bürünerek bir takım şeyler yapılmak istendi. Şimdi belediye eli ile bu işler yapılmaya çalışılıyor. Bu toplum bunu kabul etmez” dedi.

“TAM DA MUHAMMED BEYİN BAKIŞ AÇISI NEDENİYLE İSTİYORUZ”

CHP’li Meclis Üyesi Filiz Öztürk Çelik de “Toplumsal cinsiyet eşitliği komisyonunu tam da tırnak içinde hukuk komisyonu başkanı hukukçu Muhammed Bey’in bakış açısı nedeniyle istiyoruz. Üstelik toplumsal cinsiyet eşitliği sizin hükümetiniz tarafından imzalanan Avrupa Yerel Yaşamda Eşitlik Şartı, İstanbul Sözleşmesi ve diğer bir çok uluslararası sözleşmenin devamıdır. Beyefendi literatüre yeni bir kavram kattı ‘ara cinsler’. Biz toplumda tüm cinslerin toplumsal olarak üzerine yüklediği rollerin belirlenmesi adına bu müdürlüğün kurulmasını istiyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliğini, kadınların sadece aile alanına sıkıştırılmaması için öncelikle istiyoruz” diye tepki gösterdi.