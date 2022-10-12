İBB Meclisi’nde ‘sansür yasasına hayır’ pankartı sansürlendi, meclise ara verildi

İBB Meclisi’nde İYİ Partili Meclis Üyesi Taylan Yıldız’ın TBMM’de görüşülen Sansür Yasası’nı protesto etmek için kürsüye ‘sansür yasasına hayır’ yazılı pankart ile çıkması gerilime neden oldu. AKP’liler kürsüye yürüyerek pankartı kürsüden kaldırdı. Gerilim üzerine meclise ara verildi.

Özlem GÜVEMLİ

İBB Meclisi ekim ayı oturumlarının üçüncü birleşimi Saraçhane’deki başkanlık binasında meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplandı. Oturumda gündem dışı konuşma yapmak üzere kürsüye çıkan İYİ Partili Meclis Üyesi Taylan Yıldız ‘sansür yasasına hayır’ yazılı pankart açtı. Yıldız’ın kürsüye koyduğu pankarta AKP grubu tepki gösterdi.

AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, yasanın sansür içermediğini savunarak Yıldız’a “Burası şov yeri değil, şov yapmana izin vermem” dedi. Yıldız, demokratik bir ülkede ifade özgürlüğünün bulunduğunu, kendisinin demokratik yollarla seçilmiş bir meclis üyesi olduğunu söyledi.

Yıldız, kürsüde istediği pankartı açabileceğini gençlerin talebi üzerine bu pankartı açtığını belirterek “Bu pankartın nesi sizi rahatsız ediyor?” diye tepki gösterdi. AKP’li meclis üyeleri ayağa kalkarak kürsüye doğru yürüdü ve pankartı indirdi.

Bunun üzerine meclisi yöneten Okul, oturuma ara verdi. Araya rağmen meclis üyeleri salonu boşaltmadı ve gerilim bir süre daha devam etti. Gökkuş, Yıldız’a ‘şarlatan’ diye bağırdı. Tartışmalar bir süre daha devam ettikten sonra meclis salonu boşaltıldı.

“KÜFÜR EDİP, BİLGİSAYARI YUMRUKLADILAR”

Aranın ardından oturuma geçildi. Oturumu açan Okul “Demokratik haklarımızı sonuna kadar kullanacağız ama karşılıklı saygı göstereceğiz. Sansürle ilgili pankartla çıktı kürsüye, göstermek demokratik hakkı ama meclisin teamüllerinde pankartla konuşma yapıldığını görmedim” dedi. İYİ Parti Grup Sözcüsü Suat Sarı söz alarak “Konuşmanın içerdiğini istedikleri kadar eleştirilebilirler. Demokrasi tahammül rejimidir. Bir kartonete bile karşı çıkıyorsunuz. Sanki 1870’le istibdat yıllarına gittik. Bu ortamı yaratanlar Taylan arkadaşımızdan özür dilemeli. Çok ağır bir ifade kullanıldı utandık. Bilgisayarına yumruk atıldı ve ekranı kırıldı. Gelip özür dilenmeli” talebinde bulundu.

“DEMOKRASİMİZ ADINA ÜZGÜNÜM”

Okul, meclise ara verildikten sonra ikili konuşmalarla ilgili bir hukuki girişimleri olmasının söz konusu olmadığını belirtti. Konuşmasını yapamayan Taylan Yıldız’ı tekrar kürsüye çağırdı. Bu kez pankart olmadan kürsüye çıkan Yıldız “Demokrasimiz adına çok üzgünüm. Burada küfür edemeyiz, bana küfür edildi. Bu badece AK Parti‘yi değil Türkiye demokrasisini ilgilendiriyor. Sizin tartışma seviyeniz bu mu? Bu ülkede sizin gibi düşünmeyenlerin hiçbir şeyi dillendirilmesini istemiyorsunuz. Tarih sizi demokrasiye tahammülsüzlüğünüz ile hatırlayacak. Siz kendi dar çevreniz dışında hiçbir şeyi umursamıyorsunuz” dedi ve kürsüden indi.

“BURASI ŞOV YERİ DEĞİL”

AKP’li Gökkuş tekrar söz alarak “İBB, Türkiye’nin ikinci büyük meclisi. Buralar fikirlerin söyleyeceğiniz yerler ama şov yapacağınız bir yer değil. Algılarla yalanlarla değil karşı çıktığınız bir nokta varsa söylerseniz. Fikriniz yok şov yapıyorsunuz. Türkiye’de hiç kimse düşüncesinden dolayı takibat altında değil. Hakaret, küfür ettiği, vatandaşı kin ve nefrete sürüklediği için hukukun gereği yerine getiriliyor. Varsa eleştiriniz söyleyin. Yalanlarla insanların hayatları karartılıyor. Sizin yalanlarınızın kontrol altına alınması gerekiyor bu yasa da bunu sağlayacak. Burası şov yeri değil, İstanbul’un meselelerinin konuşulduğu meclistir” dedi.

İYİ PARTİ MECLİSİ TERK ETTİ

Okul, tartışmaların ardından gündeme devam etmek istedi. İYİ Partililer tartışma sırasında kendilerine küfür edilmesi nedeniyle özür dilenmesi konusunda ısrar ettiler. Özür dilenmeyince İYİ Parti grubu meclis salonunu terk etti.

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