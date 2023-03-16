İBB Meclisi’nde sürpriz ayrılık

14 Mayıs genel seçimleri öncesinde İBB Meclisi’nde de hareketli günler yaşanıyor. 4 yıldır İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekilliği görevini yürüten Doğan Subaşı, sosyal medya hesabından İstanbul 3. Bölge milletvekili aday adayı olduğunu duyurdu.

Subaşı, adaylığı ile ilgili bugün saat 18.00’da CHP Beylikdüzü İlçe Örgütü’nde açıklama yapacak.

Öncesinde de bugün gerçekleştirilecek İBB Meclisi mart ayı oturumlarının son birleşimine katılarak meclis üyeliğinden ve görevinden istifasını açıklaması bekleniyor.

Hafta boyu süren oturumlarda, AKP’li Meclis Üyesi Kadem Ekşi, CHP’li Meclis Üyesi Orhan Çakır ve İYİ Partili Meclis Üyesi Taylan Yıldız, milletvekili aday adayı olmak üzere meclis üyeliğinden istifa ettiklerini açıklamışlardı.

SUBAŞI KİMDİR?

1966′ da Susurluk’ta doğdu. 1988’de KHO İşletme Bölümü’nden, 1994 ‘te Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

Ankara Üniversitesi’nde ‘’Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi” yüksek lisans programına devam etti. 1996’dan itibaren havayolu, turizm ve taşımacılık şirketlerinde çeşitli pozisyonlarda çalıştı.

Doğu Avrupa Ülkelerinde yönetici ve yatırım danışmanı olarak çalıştı.2000’den bu yana serbest avukatlık yapıyor.