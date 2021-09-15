İBB Meclisi’nde ‘tarikat yurdu’ tartışması

İBB Meclisi’nde İYİ Partili Taylan Yıldız’ın üniversite öğrencilerinin ev kiraları ve yurtlarla ilgili yaşadığı sorunlara ilişkin konuşması “tarikat yurdu” tartışmasına neden oldu.

Özlem GÜVEMLİ

İBB Meclisi’nin eylül ayı oturumlarının ikinci birleşiminde İYİ Partili Meclis Üyesi Taylan Yıldız’ın konuşması tartışmaya neden oldu.

Yıldız, gençlerin yurt ve ev kiralarındaki astronomik artış nedeniyle yaşadığı sıkıntıya dikkat çekerek “AK Parti hükümeti 10 yılda İstanbul’da sadece 2 tane devlet yurdu açıyor. Yani insaf. Bu sürede 120 tane gökdelen dikiliyor. Böyle bir şey olabilir mi? Özel yurtların kapasitesi 2015’ten sonra rokete binmiş gibi artarken, devlet yurtları yerinde sayıyor hatta azalıyor. Hal böyle olunca gençler ne diyor biliyor musunuz ‘bizi tarikat yurtlara teslim etmeyin’ diyor. Böyle bağırıyor. Siz bu gençleri kimlerin kucağına atıyorsunuz bir de onu söyleyelim. Resmi rakamlara göre İlim Yayma Vakfı 3 bin 455 kapasiteli yurt açmış, TÜRGEV 2 bin 396. Ensar, Hüdayi, Yeni Dünya, Önder İmam Hatipliler ve TÜGVA… Türk gençlerine layık gördüğünüz tablo bu mu?” dedi.

“SANANE BENİM HANGİ YURDA GİDECEĞİMDEN?”

AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, Anayasa’nın 24. maddesinde din ve inanç özgürlüğünün güvence altına alındığını belirterek “Arkadaş, bildiğim kadarıyla eğitimini Amerika’da yapmış ama CHP gibi devletçi gibi bir kafa yapısına varmışlar. Tarikat yurtlarına muhtaç ediliyormuş. Orada üniversite öğrencilerine kaliteli yurt hizmeti veriliyor. Sana ne benim hangi yurda gireceğimden, sana ne benim hangi dini inançlar olduğumdan, sana ne benim hangi tarikata girip girmeyeceğimden. Bu noktada anayasada belirtilen din ve vicdan hürriyeti var. Kimse dini inançlarında dolayı kınanamaz. Üniversite öğrencileri kendi tercihleriyle istedikleri yurtta kalabilirler. Devlet gücü nispetinde bu ülkeye yurt yaptı. İYİ Parti, Türkiye’de dini inanç ve vicdan hürriyetine sekte vuracak, ona karşı mücadele edecek bir anlayışa gelmişler” diye konuştu.

“VAKIFLAR KENDİ İMKANLARI İLE YURT AÇMALI”

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da din ve inanç özgürlüğünü sonuna kadar savunduklarını, bunu bir demokrasi ve insan hakları konusu olarak gördüklerini söyledi. Derneklerin ve vakıfların yurt açabileceğini ancak bunu kendi parası ile yapması gerektiğini vurgulayarak İBB’nin yıllarca bazı dernek ve vakıflara kendi mülklerini yurt olarak tahsis etmesine karşı çıktıklarını, İBB’nin buralarını kendisinin yurt olarak işletmesini savunduklarını hatırlattı. Balyalı “Şimdi İBB kendi yurtlarını işletmeye başladı. Biz, vakıfların devletin ve İBB’nin imkanlarını kullanarak yurt işletmesine karşıyız” karşılığını verdi.

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