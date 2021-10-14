AKP Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz İBB Meclisi'nde mahkeme kararı gösterdi. Türkyılmaz, CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı'yı iftira ile suçlayınca tartışma çıktı. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #tarıkbalyalı #vakıf #ibb #ibbmeclisi #ibbtv #ibbhaber #chp #vakıflar #vakıftartışması #ibbvakıf #yurttaştv #polemik #siyaset
Anasayfa Alaturka Online İBB Meclisi’nde vakıf tartışması! Tarık Balyalı ‘iftira’ ile suçlanınca daha fazla dayanamadı!