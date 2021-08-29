”İBB olarak desteğe hazırız…” 29 Ağustos 2021 Çalar Saat Hafta Sonu





İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Tunceli'deki yangına yardım çağrısı… 29 Ağustos 2021 Çalar Saat Hafta Sonu öne çıkan haber videoları yayında hemen izle! Son 24 saatte hastalığa yakalananların sayısı 17 Bin 912… 29 Ağustos 2021 Çalar Saat Hafta Sonu bülteni yayında hemen izle! Türkiye'den ve dünyadan gelişmeler Çalar Saat Hafta Sonu'nda! Hafta içi meydana gelen tüm olayları özetleyen ve canlı bağlantılarla süslenen "Çalar Saat Hafta Sonu" Her Cumartesi ve Pazar 08.30'da FOX'ta! Bizi sosyal medyadan takip edin: Facebook: https://www.facebook.com/foxhaber

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