İSTANBUL (AA) – İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sancaktepe'de Bölgesel İstihdam Ofisi açtı.

Sancaktepe Taha Akgül Spor Kompleksi içerisinde yer alan ofisin açılışında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, istihdam ofisleri aracılığıyla bugüne kadar 5 bin 524 kişiyi istihdama kazandırdıklarını söyledi.

Türkiye'nin en önemli gündeminin işsizlik olduğunu belirten İmamoğlu, amaçlarının bilinçli bir şekilde istihdam alanlarına iş gücünü hazırlamak ve işgücüyle, işvereni buluşturmak olduğunu kaydetti.

Açılışta konuşan İSPER Genel Müdür Ayşe Banu Saraçlar da çalışmalarını İSMEK'lerle koordineli bir şekilde yürüttüklerini ve hedeflerinin 5 yılda 200 bin kişiye istihdam sağlamak olduğunu aktardı.