İBB, sel bölgesine yardım gönderdi

İBB; Bartın, Kastamonu ve ilçelerinde meydana gelen sel ve su baskınlarına yönelik çalışmalara destek olmak amacıyla toplam 38 personelini, 23 aracını Batı Karadeniz’e gönderdi. Ekipler çalışmalara destek vermeye başladı.
Batı Karadeniz’i etkisi altına alan sel ve su baskınları haberleri sonrası İBB birimleri, AKOM koordinasyonunda bir araya geldi.
Bölgede arama kurtarma, su tahliye, kanal açma, iyileştirme çalışmalarına destek olmak amacıyla “İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Acil Durum ve Afet Müdahale Planı”nda görevli birimlerden ekip kuruldu.
BÖLGEYE ULAŞTILAR
İtfaiye Daire Başkanlığı, İSKİ, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı oluşan 38 personel, 23 aracın yanı sıra gerekli ekipman ve gıda malzemeleri, bölgeye gönderildi.
İBB İtfaiyesi ekipleri 27 Haziran akşamı 22.30’da Bartın’a vardı. İBB Yol Bakım ekiplerinden bir grup sabah saatlerinde Kastamonu’ya geçerek, çalışmalara destek vermeye başladı.
BARTIN VE KASTAMONU EKİPLERİ
Bartın’a; İtfaiye Daire Başkanlığı 5 personel, 1 araç, 1 adet İtfaiye Kurtarma Aracı, 3 motopomp, 4 dalgıç pompa, iki jenaratör, 2 akülü aydınlatma gönderdi.
İSKİ 4 personel, 12 araç, 2 araç ve 2 kanal açma aracı ile destek verdi. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı; 20 personel, 14 araç, 2 lowbed, 2 bekoloder, 2 loder, 3 tır, 2 ekskavatör, 1 minibüs, 1 tamir aracı, 1 hizmet aracı gönderdi.
Kastamonu’ya; Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı 9 personel, 6 araç ile çalışmalara destek veriyor.