İBB Sözcüsü Ongun: İmamoğlu Boğaziçili öğrencilerle görüştü

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’daki eylemlerde gözaltına alınan öğrencilere ilişkin dün yaptığı açıklamasında yetkili makamlarla görüştüğünü, ardından öğrencileri de misafir edeceğini duyurarak “Gençlerle diyalog kanalları asla kapatılmamalı. Şu ana kadar kapatılmış kanalları açmak tüm yöneticilerin sorumluluğu. Bu şehrin belediye başkanı olarak üzerime düşen sorumluluğu yerine getireceğim” demişti.

“GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP ETTİ”

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileriyle görüşmenin gerçekleştirildiğini duyurdu.

Ongun, “İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu bugün Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmiş, öğrenci arkadaşlarımızla bir görüşme gerçekleştirmiştir” dedi.

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