İBB tarihinde bir ilk! Ekrem İmamoğlu din görevlileriyle buluştu! Dikkat çeken mesajlar…





İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası’ kapsamında, İstanbul’da görev yapan 700 din görevlisiyle bir araya geldi. “Kibirle dolan benlikler yalnız etraflarına ve kendilerine değil, temsil ettikleri inanç ve değerlere de zarar verirler” diyen İmamoğlu, “Bütün din ve inançlarda, din üzerinden menfaat elde etme hevesine kapılanlar olabiliyor. Din istismarcılığı, maalesef dünya barışının, toplumsal güvenliğin ve bireylerin iç huzurunun önünde önemli bir engel oluşturuyor” ifadelerini kullandı. #ekremimamoğlu #din #ibb #haber #canlıyayın #haber #yurttaştv