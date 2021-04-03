İBB, TCDD’den 6 aydır izin bekliyor

Maltepe’de, Marmaray’ın yapımı sırasında koparılan bağlantı nedeniyle çarşıya ve sahile ulaşım kesildi. Çarşı ve toplu ulaşıma erişmek için 1 kilometreden fazla yürümek zorunda kalan Altıntepe Mahallesi sakinleri TCDD’ye tepkililer.

Altıntepeliler, üst geçidin bir an önce yapılarak yıllardır süren erişim sorunlarının çözülmesini bekliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) de Marmaray’ın yapımı sırasında TCDD tarafından oluşturulan mağduriyeti gidermek için bir üst geçit projesi hazırladı.

Yapılacak üst geçit ile Maltepe’nin Altıntepe Mahallesi’nde yaşayanların Bostancı çarşısı ve toplu taşımaya erişimini yarım saat kısaltacak. Ancak projeye, alanda yetki sahibi olan TCDD’den onay çıkmadı.

“TCDD İZİN VERMİYOR”

İBB’den yapılan açıklamada uygulama projeleri de tamamlanan köprü inşaatı için TCDD’den 6 aydır izin çıkmadığına dikkat çekilerek “ TCDD, yazılan resmi yazılara ve yapılan görüşmelere rağmen, kurumsal olarak kullanmadığı, çevre apartmanlar tarafından kullanılan alana projenin yapılmasına henüz müsaade vermedi” denildi.

KARTAL’DA İSTASYONUN ALTI ÇÖPLÜK

Kartal’da da Marmaray istasyonunun altında oluşan yaklaşık 150 metre uzunluğunda viyadük altı boşluğunun çöplüğe döndüğü belirtilerek İBB’nin burada çalışma yapmasına da izin verilmediği kaydedildi.

Açıklamada “Alanın çöplüğe dönmesi ve vatandaşlar için tehlike arz etmesi dikkate alınmıyor. İBB, TCDD’nin bugüne kadar bu araziyi düzenlememesi ve semt sakinlerinden gelen talep nedeniyle, söz konusu alanla ilgili çevre düzenleme projesi hazırladı. Ancak, TCDD 3 aydır çalışmanın başlamasına onay vermiyor. Vatandaşlar, çöplüğe dönen ve mevcut haliyle kentsel güvenlik açısından sorunlar oluşturan viyadüğün altının bir an önce düzenlenmesini istiyor” denildi. Açıklamada, her iki proje için de “TCDD’nin mülkiyeti dışında yapılması” yönünde görüş bildiren bürokratların eski İBB yöneticileri olduğuna dikkat çekildi.

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