İBB ve Paris arasındaki işbirliği anlaşması reddedildi! ‘Zaytung haberi gibi oldu’

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ekim ayıda Paris ziyareti sırasında Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ile imzaladığı iyi niyet mektubu kapsamında işbirliği yapmak üzere protokol imzalanması konusu yasa gereği İBB Meclisi’ne geldi.

Ve İBB ile Paris Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalanması teklifi İBB Meclisi’nde tartışmalar arasında AKP grubunun oyları ile reddedildi.

Protokole ilişkin komisyon raporunun oylanması öncesinde söz alan Hukuk Komisyonu’nun AKP’li Başkanı Muhammet Kaynar, Fransa’nın Türkiye aleyhine tavrı, sözde Ermeni soykırımı ile ilgili yasa çalışması, Barış Planı Harekatına karşı tavrı, Türkiye’nin Libya’daki faaliyetleri aleyhine çalışmaları nedeniyle protesto için ret oyu kullandıklarını söyledi.

CHP’li Hukuk Komisyonu Üyesi Ülkü Sakalar da işbirliğinin hükümetler arası olmadığını, Türkiye’nin dış politikası ile ilgisinin de bulunmadığını, belediyeler arası bir işbirliği olduğunu vurgulayarak “Kaldı ki hükümetin zikzaklar çizen dış politikasına göre hareket edersek hiçbir ülke ile hiçbir şeye imza atamayız. Hatta hiçbir ülkeye gidemeyiz” dedi.

İYİ Partili Meclis Üyesi Suat Sarı da “O zaman PKK’ya yardım eden ABD ile de ilişkilerimizi kesmemiz gerek” eleştirisini yöneltti.

“ZAYTUNG HABERİ GİBİ BİR DURUM”

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da konuşmasında şu ifadeleri kullandı;

*Muhammet Kaynar, Türkiye’yi Fransa ile diplomatik krize sürüklüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan bilgi aldılar mı bilmiyorum ama Zaytung haberi gibi bir durumla karşı karşıyayız.

*Paris gazeteleri yarın ‘ İBB, Paris Belediyesi ile işbirliğini reddetti’ başlıkları ile çıkacaklar. Türkiye, Fransa ile tüm ekonomik, siyasi ilişkilerini sürdürüyor.

*Merkezi hükümetimiz, cumhurbaşkanımız bir karar alırsa arkasında dururuz. FETÖ elebaşısı da ABD’de de yaşıyor, o zaman Amerika ile de ilişkilerimizi keselim.

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