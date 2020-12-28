İBB, Vezir Tekkesi’ni Sifil’in vakfına vermiş

Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğretim görevlisi Doç. Dr. Ebubekir Sifil, yazarımız Yılmaz Özdil ve TELE 1 sunucusu Cüneyt Akman’a yönelik “Cesetleri camilere sokulmasın, cenazeleri kılınmasın” çağrısı yaptı. Tepki toplayan çıkışın ardından Sifil’in iftirasının neden kaynaklandığı da yavaş yavaş netleşmeye başladı. Sifil’in ticari ilişkilerini ortaya çıkaran Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel, SÖZCÜ’ye şunları anlattı:

– Sifil’in açıklamaları ne İslamiyetle ne Kuran ile bağdaşır. Aklı başında İslam bilginleri tarafından bu dile getirildi. Ben, Sifil’in zihniyetinde olan kişilerin ‘din’ referanslı açıklamalarını okuduğumda arka planını merak ederim. Biraz araştırınca Sifil’in 2014’te bir vakıf kurduğunu ve bu vakıf kurucuları arasında ‘Eminevim’ adlı bir şirketin kurucusunun da olduğunu gördüm.

– Kadir Topbaş’ın Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Eyüp Kitaplığı’ adı altında Vezir Tekkesi restore edilmiş ve buraya 2 milyon TL harcanmış. Daha sonra da bu yer İslami İlimler Eğitim Araştırma ve Hizmet Vakfı’na verilmiş. Daha ilginç olan şey Akman ile ben ‘Eminevim’ ile ilgili daha önce TELE 1 TV’de yayın yapmıştık. ‘Eminevim’in bu vakıfta kurucu olması, Sifil’in ‘Eminevim’ ile ilgili tanıtıcı paylaşımlar yapması bende olayın ‘Tamamen duygusal’ olduğu izlenimini yarattı.

ÇIKAR İLİŞKİLERİ ORTAYA ÇIKINCA İNTİKAM ALMAYA ÇALIŞTI

Ebubekir Sifil’in hedeflerinden biri olan gazeteci Cüneyt Akman, “Çıkar ilişkisi ortaya çıkınca intikam almaya çalıştı” dedi. SÖZCÜ’ye konuşan TELE 1 programcısı, gazeteci Cüneyt Akman, şunları söyledi:

– Bu gibi çıkışlar yapanlar genellikle ya kendi deyimleriyle ‘karşı mahalleden’ öne çıkmış isimlere saldırarak ‘kendi mahallelerinde’ popüler olmak, dikkat çekmek ya da o kişilerin eleştirdiği siyasilere yaranmak isteyebiliyorlar. Bir başka sık rastladığımız sebep ise geçmişte Fetullah Gülen ile fazla yakın ilişkiler kurmuş olan bazıları bunu unutturmak için muhalif isimlere karşı gereksizce saldırgan olabiliyor. Bir üçüncü sebep ise doğrudan menfaatine dokunuluyor oluşu. Kanaatimce Bay Sifil’in durumunda bu üç unsurun üçü de mevcut.

– 20 Eylül’de “Zamanın Ruhu” programında çocuklara tesettür ve takkeler giydirilerek faaliyette bulunan bir gruba ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Bu tarikat veya cemaatin aynı zamanda zaman zaman hakkında saadet zinciri olduğu yönünde iddialar dile getirilen bir oto pazarlama şirketinin de sahibi olduğu, programda Murat Ağırel tarafından ortaya çıkarılmıştı. Hemen sonrasında ise Selefi derneklerin silahlandığı ile ilgili Cübbeli Ahmet’in bir iddiasını konuşmuştuk. Şimdi yine Murat Ağırel ortaya çıkardı; bu Bay Sifil o kurayla güya faizsiz oto pazarlama şirketinin sahibi ile kurduğu vakıfta bir arada. Yani açık bir çıkar ortaklığı var ve biz anlaşılan, Bay Sifil’in maddi çıkarlarını rencide etmişiz.

‘FETVA VERİR GİBİ FİRMA REKLAMI YAPTI’

Ebubekir Sifil, 29 Ağustos 2016’da “Evi olmayanın ev almak üzere -Eminevim gibi- bir yere ödediği paraya zekat düşmez” paylaşımını yaptı. Gazeteci Murat Ağırel, Ebubekir Sifil’in 2012’de Milli Gazete’de Eminevim ile ilgili bir makale kaleme aldığını, sonrasında da sosyal medya hesaplarından bu firmanın reklamını fetva verir gibi yaptığını kaydetti. “Din kardeşi ne de olsa yapacak tabii (!)” diyen Ağırel, “Bunlar İslam komiserleridir” başlıklı yazısında şunları vurguladı: “Kamunun bütçesinden de restorasyon için 2 milyon TL para harcanmış. AKP yönetimindeki İBB, fakir fukaranın 2 milyon TL’si ile tekkeyi restore ediyor sonra gelip bu vakfa devrediyor. Dinen de fakir fukaranın parası ile yapılan mülke konmak caiz midir? Bu kul hakkı değil mi? Kimin Müslüman kimin dinsiz olduğuna kimin cenazesinin kaldırılıp kaldırmayacağına bunlar karar veremez.”

FETÖ ELEBAŞI, SİFİL’E ÖVGÜLER YAĞDIRMIŞ

Ebubekir Sifil’in, geçmişte FETÖ lideri Fethullah Gülen ile yakınlığı da tekrar gündeme geldi. Odatv’nin haberine göre 2010’da annesini kaybeden Sifil için FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan Zaman gazetesine 5 Şubat 2010’da bir ilan

verildi. Gülen taziye mesajında Sifil’i, “Samimiyet ve dürüstlüğüyle temayüz etmiş, kalemini vicdanının emrine veren ilahiyatçı-yazar muhterem Ebubekir Sifil Bey” diyerek övmüştü.

ARAMIZI BOZUYORLAR

Sifil 2009’da o dönem “Gülen cemaati” olarak anılan FETÖ’yü eleştirmişti. Rıhle Dergisi’ni çıkaran Sifil, derginin dağıtımını “Fethullah Gülen cemaatine” yakın olan Cihan Dağıtım Şirketi’ne verdiklerini anlatmış, derginin fikirlerinden dolayı, şirketin dağıtımı artık yapmama kararı aldığını açıklamıştı. Sifil, dergide cemaate dönük hiçbir hakaret olmadığı halde sadece fikirlerinden ötürü dağıtımın kesildiğini söylemiş, “İşte bu, ‘cemaatçilik’ anlayışının tecelli tarzlarından birisidir. Madem ki bizim gibi düşünmüyorsun, o zaman bizim rezervlerimizi sineye çekeceksin” demişti. Odatv, 21 Aralık 2009’da Sifil’in yazısını sayfasına taşıdı. Bunun üzerine Sifil, Milli Gazete’deki köşesinde Odatv’yi eleştirdi. “Gülen ile aramızı bozuyor” dedi.