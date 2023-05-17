İBB yaklaşık 6 milyon adet ekmeği deprem bölgesine sevk etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından, deprem bölgesine yaptıkları yardımlarla ilgili paylaşımda bulundu.

İmamoğlu, “İstanbul Halk Ekmek olarak afet bölgesine özel ekmekler de gönderiyoruz. Deprem bölgelerindeki afetzedelere yönelik yardım çalışmalarımızı, vatandaşlarımızın bağışları ve büyük bir güven desteğiyle beraber sürdürüyoruz” notunu düştüğü paylaşımda, yaptıkları ekmek yardımı rakamlarını şöyle paylaştı:

“61 TIR ile 583 bin adet fındıklı-üzümlü kek, 5.3 milyon Akdeniz ekmeği ve 79 bin minnak bebe bisküvisini afet alanına sevk ettik.”