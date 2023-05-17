56.9 F
Los Angeles
17 Mayıs 2023
AnasayfaHaberlerGündemİBB yaklaşık 6 milyon adet ekmeği deprem bölgesine sevk etti

İBB yaklaşık 6 milyon adet ekmeği deprem bölgesine sevk etti

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından, deprem bölgesine yaptıkları yardımlarla ilgili paylaşımda bulundu.

İmamoğlu, “İstanbul Halk Ekmek olarak afet bölgesine özel ekmekler de gönderiyoruz. Deprem bölgelerindeki afetzedelere yönelik yardım çalışmalarımızı, vatandaşlarımızın bağışları ve büyük bir güven desteğiyle beraber sürdürüyoruz” notunu düştüğü paylaşımda, yaptıkları ekmek yardımı rakamlarını şöyle paylaştı:

“61 TIR ile 583 bin adet fındıklı-üzümlü kek, 5.3 milyon Akdeniz ekmeği ve 79 bin minnak bebe bisküvisini afet alanına sevk ettik.”

Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,480BeğenenlerBeğen
16,160TakipçilerTakip Et
3,522TakipçilerTakip Et
7,687TakipçilerTakip Et
31,300AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States