İBB, yedinci Kent Lokantası’nı açtı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), 7’nci Kent Lokantası Sultanahmet’te Yerebatan Cadddesi Salkım Söğüt Sokak’ta açıldı, ilk yemek servisi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yapıldı. İmamoğlu yakında Boğaziçi Üniversitesi yakınlarından da bir kent lokantası açılacağını söyledi.

“310 BİN KİŞİ FAYDALANDI”

Bugüne kadar kademeli olarak açtıkları 6 Kent Lokantası’ndan yaklaşık 310 bin kişinin faydalandığını belirten İmamoğlu, “İstanbul Üniversitesi başta olmak üzere buralarda çok yakında yurtlar var. Yurtların da varlığı önemli. Ben çok faydalı olacağını düşünüyorum. Yoğun bir genç nüfus buradan faydalanacaktır. Öğrencilerimiz hem lezzetli hem böyle güzel hanımefendilerin servisleriyle buluşacaklar. Sağ olsun onlar da bizim buradaki simgemiz. Kent Lokantalarını kadınlara emanet ediyoruz. Kent Lokantalarımız genç arkadaşlarımızın bütçelerine de katkı sunsun istiyoruz” diye konuştu. İmamoğlu, öğle yemeğini de öğrencilerle birlikte yedi.

KADINLAR İSTİHDAM EDİLİYOR

Sadece kadınların istihdam edildiği Kent Lokantaları’nın menüleri, İBB Lojistik Destek Merkezi’nin mutfaklarında hazırlanıyor. Kent Lokantaları’nda 4 çeşit yemek 29 TL’den, meşrubat 5.5 TL, tatlı 7 TL, su da 1 TL’den satılıyor. Sayıları 7’ye ulaşan Kent Lokantaları Çapa, Bağcılar, Sultanbeyli, Ümraniye, Üsküdar, Avcılar ve Sultanahmet’te hizmet veriyor.