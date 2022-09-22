İBB yeni deniz hatları duyuruldu! İstanbul yeni deniz hatları…

İstanbul içerisinde sefer yapacak olan deniz hatları belli oldu. UKOME toplantısı ardından 7 yeni deniz yolu hattının oluşturulması kararı alındı. Yeni deniz hatları ile birlikte başta Kadıköy ve Kabataş olmak üzere birçok noktada deniz taşımacılığına ilginin artması bekleniyor.
İBB UKOME Toplantısı, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde yapıldı. Çeşitli gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, deniz yolu taşımacılık hat teklifleri gündeme geldi.
YENİ DENİZ HATLARI BELLİ OLDU
Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Sütlüce-Eyüp,
Avcılar-Bakırköy-Kadıköy,
Avcılar-Bostancı,
Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada,
Çengelköy-Kabataş,
Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüp
Bostancı-Caddebostan-Moda-Kadıköy-Kabataş
hattından oluşan 7 yeni hat teklif edildi. Toplantıda yapılan oylamada teklif kabul edildi.
HAVALİMANI OTOBÜS ÜCRETİ ZAMMI GÖRÜŞÜLDÜ
İETT‘nin işlettiği İstanbul Havalimanı lüks transit otobüs tarifesi teklifi de toplantıda görüşüldü. Teklifte kentin farklı yerlerinden havalimanına ulaşım sağlayan otobüs ücretlerinin 15,33 liradan, 48 ila 62 lira arasında değişen rakamlara çıkarılması sunuldu. Yapılan oylamada gündem maddesi kabul edilmeyerek, tekrar görüşülmesi için alt komisyona havale edildi. (AA)