İBB Yenikapı’da Deprem Koordinasyon Merkezi kurdu, liste paylaştı

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İstanbul’dan deprem bölgesine gönderilecek yardımlar için Yenikapı Deprem Yardım Koordinasyon Merkezi oluşturduklarını duyurdu.
Polat sosyal medya hesabından “Yardımlaşma konusunda her türlü iletişim için ‘Çözüm Merkezi Alo 153′ hattını arayabilirsiniz” dedi. Polat, yoğun ihtiyaç duyulan malzeme ve ekipmanların listesini de paylaştı. Liste şöyle:
“Çadır içi soba, uyku tulumu (yetişkin/çocuk), uzay battaniye, cep ısıtıcı, sentetik içlik (bebek/çocuk), eldiven-atkı-bere-çorap (bebek, çocuk, yetişkin), polar battaniye-ara katman, kışlık bot-mont (yetişkin-çocuk), bebek bezi-mama-biberon, hijyenik ped, ıslak mendil, sıvı sabun, tuvalet kağıdı, havlu kağıt, havlu, el feneri, kalem pil, kibrit, kullanılmamış kıyafetler (yetişkin/çocuk)”