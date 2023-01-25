İBB yöneticisinin yargılandığı davada yurtdışına çıkış yasağı kaldırıldı

İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık hakkında ‘örgüt üyesi olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek’ suçundan dava açılmıştı. Saltık’ın 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi isteniyor.

İddianamede yer alan bilgilere göre Saltık, DİAYDER üyelerine İBB’nin yardım kartlarını vermekle suçlanıyor.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın ve İBB yöneticileri katıldı.

“TERÖRLE İLGİLİ BİR DURUMUNA RASTLAMADIM”

Duruşmada ilk olarak tanıklar dinlendi. İlk tanık Hatice Parlar, “Yavuz Saltık’ı tanımıyorum. İnanç masasında çalışıyorum ve kurumlardan talepler geliyor bize. Herhangi kurumdan talep geldiğinde bunu değerlendiriyoruz. İnanç masası, cami ve mescitlere yönelik bir çalışma. Bizden talepleri oluyordu biz de bunları yerine getirmek için talepleri gerekli birimlere ilettik” dedi.

Tanık Fatma Yavuz ise şunları söyledi:

*İnanç masasında görevli beş kişiden biriydim. İnanç gruplarının ihtiyacı varsa ilgili daire başkanlığına iletiyorduk. Ne Yavuz Saltık’ın ne başka daire başkanının terörle ilgili bir durumuna rastlamadım. Rastlasalar da gereğini yaparlardı.

*DİAYDER ile ilişki kuran bizlerdik. Diğer inanç gruplarıyla olduğu gibi DİAYDER ile de görüştük. Tamamen yasal bir dernekti zaten. Biz aradaki irtibatı sağlıyorduk sadece. Görevim gereği DİAYDER ile ilk ben görüşmüştüm. Gayet normal bir Kürt derneğiydi.

HAKİMDEN AVUKATA: “BURASI ŞOV PROGRAMI DEĞİL”

Zaman zaman araya girerek tanığa sorular soran Saltık’ın avukatı Ersan Şen ile mahkeme başkanı arasında tartışma yaşandı. Mahkeme başkanı, Şen’e” Burası şov programı değil avukat bey” dedi.

Şen ise “Benim televizyon programlarına çıkmamla buradaki yargılama arasında nasıl bir ilişki var? Ben şovmen miyim?” diye yanıt verdi. Mahkeme başkanı ise Şen’in televizyondakine benzer şekilde araya girdiği için bunu söylediğini belirtti.

Fatma Yavuz, devam ederek “İBB’de bizim sorumlumuz Mahir Polat’ın özellikle korunduğunu ve bunun Yavuz Saltık’a, Nilüfer Taşkın’ın üzerine atıldığını düşünüyorum. Özne yanlış ama terörle de herhangi bir ilgileri olduğunu düşünmüyorum” diye konuştu.

Yavuz Saltık ise “Yavuz beyle sorunum yok dediniz. Bu davada bulunmamın nedeninin benimle husumeti olan biri olduğunu düşünüyorum. Bu hukuki zulmün sorumluluğunun karşılığını bulmasını istiyorum” dedi.

Savcı, Saltık’ın yurtdışına çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti oy çokluğu ile Saltık’ın yurtdışına çıkış yasağını kaldırdı. Duruşma ertelendi.