İBB’de halk ekmek kuyruğu tartışması! CHP’li Balyalı’dan AKP’lilere: “AKP demek kuyruk demektir!”

Yazan:
Alaturka Online
-

İBB’de çok sert halk ekmek kuyruğu tartışması yaşandı. CHP ‘li üyeler ile AKP ‘li üyeler çok sert tartıştılar.

BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN

👇

https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?