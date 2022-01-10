Alaturka OnlineSon Dakika HaberlerGündem İBB’de halk ekmek kuyruğu tartışması! CHP’li Balyalı’dan AKP’lilere: “AKP demek kuyruk demektir!” Yazan: Alaturka Online - 10 Ocak 2022 Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Pinterest Email Print Tumblr ReddIt Telegram Mix VK Digg LINE Viber Naver İBB’de çok sert halk ekmek kuyruğu tartışması yaşandı. CHP ‘li üyeler ile AKP ‘li üyeler çok sert tartıştılar. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join