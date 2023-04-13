İBB’de tepki çeken duyuru

2019 onaylı Büyükçekmece Havza Koruma Planı hükümleri doğrultusunda Tepecik’in alt bölgesini kapsayan alanda İBB Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından hazırlanan plan çalışması 2 yıldır İBB Meclisi’nde bekledikten sonra 13 Nisan tarihli oturumunda gündeme geldi.

Depreme karşı binaların dönüştürülmesinin önünü açacak planlar oybirliği ile kabul edildi. Ancak 3 gün önce AKP Büyükçekmece İlçe Başkanı’nın sosyal medya üzerinden bir video ile “Tepecik imar planları hayırlı olsun” paylaşımı yapması tepki çekti ve oturumda tartışmaya neden oldu.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun CHP’li üyesi Sedat Özkan, henüz meclisin onaylamadığı planların pankartlar ve görsel sunumla vatandaşa duyurulmasını eleştirerek “Bu çalışma tarzının, bu siyaset yapma tarzı doğru değil. Meclisteki bizlere, komisyon üyelerine, tüm meclis üyelerine hakaret oldu. İtibarsızlaştırma gibi bir çalışma oldu” dedi. AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş da Avcılar Belediye Başkanı’nın da planlar onaylanmadan müjde olarak duyurduğunu söyleyerek “Garipsenecek bir durum yok” dedi.

“DEMOKRASİYE HAKARET”

Duruma oturumda söz alan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de tepki gösterdi. Akgün, şunları söyledi;

*Tepecik planları için buraya gelmedim. Sizlere yapılan hakaret için buraya geldim. İmar komisyonuna yapılan hakaret için buraya geldim. Demokrasiye yapılan hakaret için buraya geldim. 1984 yılında 25 Mart’ta bu meclis oluştu.

*O günden bugüne bu meclisin iradesini hiçbir siyasi partinin ilçe veya il teşkilatı hangi parti olursa olsun kullanamamıştır. Ben bunu vurgulamak için buraya geldim. Bu meclisten bu planlar onaylanmadan ilçe başkanlığında onaylanıyorsa bu hakaret hepimizedir.

*Şimdi beklentim şudur; İstanbul’u etkileyecek deprem olmadan hem Pınartepe’nin hem Çayırlar’ın hem Tepecik’in, Türkoba’nın bölge imar planlarını çıkartın. Size yüzde 60 oy veren o bölge halkına hiç olmazsa 15 yılda bir defa bir hizmet yapın.