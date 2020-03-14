İBB’de ‘Yeşilvadi’ gerilimi! AKP’li yöneticilerin kullandığı havuz kapatılınca…

İBB’ye ait olan ve yeni yönetimin yüksek maliyet nedeniyle kapattığı Ümraniye’deki havuz ve spor tesisinin AKP’li Ümraniye Belediyesi’ne tahsisi tartışma yarattı. CHP Grup Sözcüsü, havuzun bulunduğu Yeşilvadi Konakları’nda eski İBB yöneticilerinin, AKP’li milletvekili ve genel merkez yöneticilerinin mülk sahibi olduğunu belirterek “Birkaç kişi keyif çatacak diye İstanbul halkının kurduğu şirketler zarar edemez” dedi.

AKP’li İBB meclis üyelerinin, mülkiyeti İBB’ye ait Ümraniye Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi, Ümraniye Belediyesi Makine İkmal Bakım Müdürlüğü, atıl durumda olan yüzme havuzu ve spor tesisi, Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Kültür Merkezi’nin 10 yıl süre ile bedelsiz olarak AKP’li Ümraniye Belediyesi’ne tahsisi için sunduğu teklif, İBB Meclis gündemine geldi. İBB’nin mülkleri, AKP ve MHP grubunun oyları ile ilçe belediyesine tahsis edildi.

YEŞİLVADİ’DE KİMLER OTURUYOR?

Tahsis edilen taşınmazlar arasında yer alan yüzme havuzu ve spor tesisi tartışmaya neden oldu. Söz konusu spor tesisi ve havuz, İBB şirketi Kiptaş tarafından yapılan Yeşilvadi Konakları içinde yer alıyor ve İBB şirketi Spor İstanbul A.Ş. tarafından işletiliyordu.

Tesis, yüksek maliyet nedeniyle kısa süre önce İBB tarafından kapatılmıştı. Raporun oylanması öncesinde konuşan CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, Yeşilvadi Konakları’nda İBB’nin eski üst düzey yöneticilerinin, AKP genel merkez yöneticilerinin ve milletvekillerinin oturduğunu ya da ev sahibi olduğunu açıklayarak sitenin içindeki tesisin site sakinleri tarafından kullanıldığını, vatandaşın çok fazla giremediğini söyledi.

Balyalı “Bu tesisi 2019’da sadece 1600 kişi kullanmış. 1600 kişinin yüzde 40’ı zaten site sakini. 500 metre ilerisindeki tesisi 20 binden fazla insan kullanmış” dedi.

100 BİN GELİR, 2.5 MİLYON LİRA GİDER

Site sakinlerinin İBB’ye bu tesisi kullanmak için yıllık 100 bin TL ödeme yaptığını kaydeden Balyalı, İBB iştiraki Spor İstanbul A.Ş.’nin buraya personel, eğitmen, elektrik, su, havuz kimyasalı nedeniyle yılda 2.5 milyon lira harcadığını belirtti.

Balyalı “İBB, bu sitede oturanlar 1 yıl boyunca spor yapabilsin diye kişi başına 1500 TL masraf yapmıştır. Yeşilvadi dışında kalan tesislerimizde kişi başı yıllık maliyetimiz 300 TL civarı” diye konuştu. Yeşilvadiye ayırılan bütçe ile diğer tesislerde 5 katı vatandaşa hizmet verilebildiğini kaydeden Balyalı, bu nedenle daha fazla israf olmaması için İBB’nin bu tesisi kapattığını ifade etti.

Tesisin kiraya verilmek üzere ihaleye çıkmış durumda olduğunu anlatan Balyalı, “Burayı kiraya vererek yapabilirsek yaparız, yapamazsak Spor İstanbul alternatif proje hazırlıyor” dedi.

BİR KAÇ KİŞİ KEYİF ÇATACAK DİYE….

AKP grubu da İBB şirketlerinin zarar edebileceğini amacının her zaman kar olamayacağını savundu. Balyalı da “Birkaç kişi keyif çatacak diye İstanbul halkının kurduğu şirketler zarar edemez. İstanbul’un parasını onlara peşkeş çekmeyiz” karşılığını verdi.