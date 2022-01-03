İBB’deki ‘terör’ incelemesinin müfettişi, AKP’den aday adayı olmuş

İçişleri Bakanlığı tarafından İBB’de terör bağlantılı personel çalıştırıldığı iddiasıyla başlatılan özel teftişte görevlendirilen müfettişlerinden Arif Yıldırım’ın AKP’den milletvekili aday adayı olduğu ortaya çıktı. Yıldırım, 6 Mayıs 2019’da İstanbul seçimlerinin iptalinden sadece birkaç gün sonra İmamoğlu hakkında Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin başlatılan incelemede de görev yapmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun TBMM’de bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada İBB’de terör örgütü üyesi personel çalıştırdığına ilişkin açıklaması gerilime neden olmuştu.

ERDOĞAN’IN AÇIKLAMASI SONRASI BAŞLATILDI

Karşılıklı polemiklerin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın da açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı 26 Aralık 2021 günü sosyal medya hesabından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne terörle bağlantılı personel çalıştırdığı iddiası ile özel teftiş başlattığını duyurdu.

Açıklamada “İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bağlı kuruluşları ve şirketlerinde işbaşı yaptırılan personelden; 455’inin terör örgütü PKK/KCK, 80’inin DHKP-C, 20’sinin MLKP, 2’sinin MKP, ayrıca bazılarının FETÖ ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğu yönünde ihbar, şikayet ve elde edilen tespitler üzerine, konunun tüm yönleriyle soruşturulması için Bakanlığımızca özel Teftiş başlatılmıştır” denildi.

AKP’DEN ADAY ADAYI OLDU

Açıklamanın ardından 4 müfettiş, 30 Aralık 2021 günü İBB’de inceleme çalışmalarına başladı. Görevlendirilen mülkiye müfettişlerinden Arif Yıldırım’ın siyasi geçmişi dikkat çekti. Arif Yıldırım, 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde AKP’den Mersin 6. sıra milletvekili adayı olmuştu.

DAHA ÖNCE DE GÖREV ALDI

İçişleri Bakanlığı müfettişi Arif Yıldırım, daha önce de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu döneme ilişkin başlatılan soruşmada görev almıştı.

Konu, 2020 yılının mayıs ayında SÖZCÜ tarafından gündeme taşınmıştı. İçişleri Bakanlığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin 27 soruşturmaya izin vermişti.

6 Mayıs 2019’da İstanbul seçimlerinin iptalinden sadece birkaç gün sonra başlatılan incelemede görevli İçişleri Bakanlığı müfettişi Arif Yıldırım’ın 2015 seçimlerinde AKP’den milletvekili adayı olması dikkat çekmişti. Soruşturmalara, İmamoğlu’nun görevde olmadığı 20 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilen bir satın alma işleminin bile dahil edildiği görülmüştü.

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